Ни один вид спорта не стоит на месте, а особенно смешанные единоборства. Здесь так часто и так стремительно возникают новые звезды, что, если не следить за ММА полгода, можно не встретить ни одного знакомого имени. Столь же стремительно забываются и старые чемпионы. Возможно, о Макгрегоре помнить будут дольше, чем о других, но и он постепенно отойдет на второй план, если не будет выступать. За те 13 месяцев, что он не выходил в октагон, в UFC многое изменилось, и Конора уже вряд ли кто-то воспринимает всерьез как претендента на титул. Чтобы это исправить, ирландец, видимо, решил попробовать вернуться еще раз. Что из этого получится и как это может выглядеть, попробуем разобраться.

О том, что Макгрегор собирается вернуться в октагон, сообщил его менеджер Тим Симпсон. Очередной камбэк суперзвезды запланирован на 2023 год.

«Конор готовится к громкому возвращению в следующем году. Кажется, его нога еще не восстановилась, но он тренируется как сумасшедший два раза в день. Он тренируется со своей командой: со специалистами по физической подготовке, с физиотерапевтами, боксерами, тренерами. Он пашет изо все сил. Он в потрясающей форме. Ему осталось внести последние корректировки, чтобы полностью восстановить ногу», — рассказал Симпсон порталу MMA Junkie.

Нога, о которой говорит Симпсон, была сломана Конором в его последнем на данный момент бою — с Дастином Порье. Перелом был тяжелый — левая стопа выгнулась в неестественное положение и распухла, ирландец кричал от боли. Порье после боя сказал, что слышал хруст. Обследование показало перелом большеберцовой кости, Конору потребовалась операция. Очевидно было, что на восстановление уйдет очень много времени, а, учитывая возраст Макгрегора, многие бы сказали, что это конец.

Многие, но не сам Конор. Он за последний год ни разу не говорил, что уходит на пенсию, зато много раз говорил, что планирует вернуться. И нет никаких сомнений, что если он действительно захочет провести бой, глава UFC Дэйна Уайт ему его устроит. Макгрегор — слишком важный человек в мире спорта, чтобы не иметь права вернуться по первому же желанию. Не зря сам Дэйна Уайт и многие известные люди называли ирландца курицей, несущей золотые яйца. Никто не сможет продать билеты и платные подписки на трансляции лучше, чем Конор Макгрегор.

Но другой вопрос — каким сейчас может оказаться возвращение Макгрегора. На данный момент он 13-й номер рейтинга UFC в легком весе, но даже его нахождение в этом списке — уже аванс. Из последних четырех боев в UFC он проиграл три, причем все три — досрочно: Хабиб Нурмагомедов его «задушил», а Порье дважды остановил ударами. И пусть последний бой — формально из-за травмы, это не отменяет избиения в октагоне. А если прибавить к этому технический нокаут от Флойда Мейвезера по правилам бокса, получается в сумме четыре поражения в пяти предыдущих поединках.

Единственная победа была одержана над 38-летним Дональдом Серроне, который выходил на поединок за чеком и к моменту боя уже фактически стал джорнименом. Он упал в нокаут от удара Конора плечом на 40-й секунде боя. Многие были уверены, что Серроне и не собирался побеждать в том поединке. Может ли Макгрегор, находясь на таком этапе карьеры, рассчитывать на возвращение в элиту? Его бывший соперник и вечный антагонист Хабиб Нурмагомедов считает, что нет.

«Возьмите для примера любого бойца, который выступал во время моего пика, примерно с 2015 по 2020 год. Ни один из них уже не стоит там, где был раньше. Мое время прошло, их тоже, но они продолжают драться. Диаз с Фергюсоном уже выходят за деньги и без чемпионских амбиций. Вы сами прекрасно знаете, что они уже не будут никогда чемпионами. То же самое с Макгрегором и Порье. Время ушло», — приводит слова Хабиба «РБ Спорт».

Сложно не согласиться с Хабибом, даже если хочется. Если в теннисе есть примеры, когда игрок опускается далеко за пределы топ-100 мирового рейтинга, а потом возвращается на вершины, то в единоборствах такого, как правило, не бывает. Если ты умеешь играть в теннис на элитном уровне, то при нормальной физической подготовке и везении ты победно вернешься. В единоборствах организм изнашивается от каждого пропущенного удара даже на тренировке и от каждой микротравмы. Травматичность в ММА нельзя сравнить ни с одним другим видом спорта. После четырех поражений подряд нокаутом на былой уровень не возвращался еще ни один боец.

Наиболее вероятным сценарием возвращения Конора может быть такой: он проведет бой с кем-то из таких же, как он, заслуженных ветеранов, вроде Тони Фергюсона. То, что эти двое заслуженных ветеранов так и не подрались друг с другом, — это недоразумение, которое нужно исправить. Они могут провести бой: победитель станет снова претендентом на титул, а проигравший закончит карьеру в UFC. Если этим проигравшим будет Конор, то у него останется еще один неплохой вариант для денежных боев — так называемый популярный бокс. Там он может принимать вызовы от блогеров вроде Джейка Пола и рубиться с ними за рекордные гонорары. Эта индустрия растет как на дрожжах и очень нуждается в таком человеке, как Конор.

Но даже если Макгрегор решит вообще никогда больше не драться, он уже обеспечил себе безбедную старость и будет становиться только богаче. Пять лет назад экс-чемпион открыл бизнес по производству виски, а затем в 2021 году продал его мексиканцам за пару сотен миллионов долларов. Также у него есть компания спортивного менеджмента McGregor Sports & Entertainment, которая продвигает его бои и приносит около $10 млн в год. Ирландец также владеет медиаплатформой Mac Life и платным приложением McGregor FAST, которое предлагает программу тренировок по цене $10-100 в месяц и приносит около $50 млн в год.

Также Конор владеет сетью гостиниц в Дублине и собственным брендом стильной одежды August McGregor, который создал вместе с известным портным Дэвидом Хэйлом. Макгрегор — больше не голодный волк, а сытый. У таких мало что получается в боях, но если ирландцу удастся удивить мир и одержать еще несколько ярких побед, никому от этого не станет хуже. Кроме его соперников.