Россияне стали активно скупать юань на бирже. По данным августовского обзора финансовых рисков ЦБ, физические лица оказались одними из крупных нетто-покупателей в августе. За прошедший месяц россияне купили юаней на сумму 39 млрд рублей, что превысило их нетто-покупки в предыдущие месяцы, констатирует финансовое издание Frank RG.

Физлица нарастили покупки юаня на фоне начавшейся в середине августа нетто-продажи «недружественных» валют (доллара и евро) за рубли, которая наблюдалась впервые с апреля 2022 года, однако имела кратковременный характер, подчеркивает ЦБ. Несмотря на рост интереса россиян к юаню, пока основной спрос на биржевом рынке обеспечивают системно значимые кредитные организации и другие банки, признает регулятор. Так, в августе они купили юань на 193,1 млрд рублей и 58,8 млрд рублей, а с начала года — юаней на общую сумму более 1 трлн рублей (691,3 и 375,1 млрд рублей соответственно).

Доля валютных пар с юанем на биржевых торгах также растет — с 6% в апреле до 26% в августе. Это происходит на фоне сокращения торгов парой доллар/рубль: в апреле она составляла 58%, в августе упала до 43%. Доля евро/рубль сократилась менее значительно и составляет 23% против 32% в апреле. На внебиржевом рынке также активно покупают юань: его доля выросла с 4% от оборота торгов по всем валютным парам в апреле до 17% в августе, отмечает ЦБ.

При этом Центробанк доволен такой ситуацией, отмечается в материалах регулятора: «В текущих геополитических условиях рост объема торгов валютами дружественных стран является положительной тенденцией, которая отражает общее стремление участников экономики к снижению санкционных рисков, а также переориентацию экспорта и импорта на контрагентов из дружественных стран».

Ранее TRT на русском писал, что ​​​​​​​Россия по итогам июля 2022 года поднялась сразу на четыре строчки и заняла третье место в мире по использованию юаня в международных расчетах, следовало из данных межбанковской системы SWIFT. Объемы сделок с юанем начали расти еще в феврале, однако активный спрос на китайскую валюту стал формироваться с начала марта. Центральный банк России в середине июля подсчитал, что в июне объем торговых операций граждан с китайской валютой вырос в 16,4 раза из-за «трансформации сбережений в пользу валют дружественных стран».

В июне министр финансов Антон Силуанов указывал, что правительство рассматривает возможность перенаправить доходы от энергоносителей в иностранную валюту, чтобы косвенно ослабить рубль. Позже стало известно, что Минфин разрабатывает возможность в рамках бюджетного правила пополнения и расходования средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) в китайских юанях, а также в индийских рупиях и турецких лирах и других валютах дружественных стран.

Накануне замминистра финансов Алексей Моисеев заявил, что китайская валюта является основной альтернативной ставшим «токсичными» доллару и евро. Москва и Пекин собираются увеличить двусторонний торговый оборот до $200 млрд. За январь-август он достиг $117,2 млрд. В июле объемы торгов парой «юань-рубль» стали бить рекорды: ежедневные обороты торгов достигали 8 млрд юаней. Во втором квартале частные инвесторы для диверсификации купили на бирже юаней на 16 млрд рублей, отмечает Frank RG.