В ФРГ последователи и члены террористической РПК продолжают беспрепятственно агитировать на улице и нападать на граждан и госструктуры Турции

Сторонники террористов РПК с палками и камнями напали на автомобиль гражданина Турции, стоявший на перекресте в ожидании разрешающего сигнала светофора.

В соцсети попали кадры, на которых запечатлено ЧП: атака произошла во время марша, который сторонники РПК организовали в поддержку лидеров террористов Абдуллы Оджалана в в городе Эссен. Турецкий гражданин не пострадал, но его имуществу был причинен серьезный урон. Немецкая полиция тем не менее все-таки задержала некоторых сторонников ПКК, участвовавших в марше.

В июле в ежегодном докладе полицейской организации Евросоюза Европола «О состоянии и тенденциях в вопросе терроризма в ЕС» на 2022 год сообщалось, что террористы РПК продолжают работу по пропаганде и организации протестов за счет собранной в Европе финансовой помощи. По данным Европола, деятельность РПК в странах Европы координирует зонтичная организация под названием «Конгресс Европейского демократического курдского общества». Ее штаб-квартира находится в Бельгии.

Свою деятельность РПК не прекратила даже в ходе пандемии коронавируса, отметили в Европоле. Средства собирались в европейских странах за счет членских взносов, продажи печатных изданий, специальных мероприятий и кампаний. Сбор активно велся во многих странах, в том числе в Германии. За счет собранных денег террористы совершали такие преступления, как отмывание денег, контрабанда наркотиков и вымогательство. Также некоторые жители европейских стран, в частности, представители левых организаций, отправились на север Сирии, чтобы присоединиться к РПК, заявили в Европоле. «Учитывая необходимые для этого тренировки и боевой опыт, можно предположить, что после возвращения в Евросоюз эти люди будут способны на жестокие атаки», — говорится в докладе.

В июне глава Федерального ведомства по охране Конституции Германии Томас Хандельванг заявил, что в стране действовали террористы РПК, которые занимались фандрайзингом через местные организации и вербовали новых членов. Целью подрывной деятельности террористов являлась Турция, писал TRT на русском. Тогда же представители МВД Германии не исключили возможности терактов боевиков РПК против филиалов турецких госструктур в стране.

Согласно докладу Федерального ведомства по охране Конституции Германии, РПК является самой большой террористической группой в стране, где насчитывает 14,5 тыс. членов. Предполагается, что террористам в прошлом году удалось собрать €16,7 млн ($17,8 млн) в Германии и около €30 млн в Европе с помощью различных фандрайзинговых кампаний. Согласно отчету, террористическая организация насчитывает 14 500 членов в Германии.

С 2013 года 295 наемников, рекрутированных в Германии, вступили в ряды РПК и отправились в северную Сирию и Ирак, где они прошли боевую подготовку. Из них 30 человек погибли, а 150 вернулись обратно в Германию. Согласно докладу, члены РПК совершили не менее 300 преступлений в Германии за прошлый год, в том числе они ответственны за нападения, нанесения увечий и порчу имущества. В результате этих атак пострадали как минимум девять человек.