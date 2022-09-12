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Самарканд готовится к саммиту ШОС
Улицы Самарканда украсили в рамках подготовки к саммиту Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), который пройдет с 14 по 16 сентября. Ожидается, что в заседании примут участие главы 15 государств, в том числе президент РФ Владимир Путин, председатель КНР Си Цзиньпин, а также лидеры Беларуси, Армении и других стран-участниц ШОС. Мероприятие станет первой очной встречей лидеров организации за три года. На саммит также приглашен президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, который проведет отдельную встречу с Путиным. #trtнарусском #Самарканд #Узбекистан #ШОС #новости
ШОС / Others
12 сентября 2022 г.
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