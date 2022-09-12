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ВСУ освободили более 40 населенных пунктов на Харьковщине
По официальным данным Киева, в результате контрнаступления ВСУ освободили более 40 городов и сел. В сети появились видео поднятия украинского флага над Балаклеей, Изюмом и Купянском. Ранее главнокомандующий Валерий Залужный заявил, что с начала сентября удалось вернуть более 3 тыс. кв. км территорий. #trtнарусском #украина #харьков #освобождение #россия #новости
ВСУ освободили более 40 населенных пунктов на Харьковщине / Others
12 сентября 2022 г.
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