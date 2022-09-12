ВСУ освободили более 40 населенных пунктов на Харьковщине

По официальным данным Киева, в результате контрнаступления ВСУ освободили более 40 городов и сел. В сети появились видео поднятия украинского флага над Балаклеей, Изюмом и Купянском. Ранее главнокомандующий Валерий Залужный заявил, что с начала сентября удалось вернуть более 3 тыс. кв. км территорий. #trtнарусском #украина #харьков #освобождение #россия #новости