MÜSİAD EXPO — одна из самых важных торговых выставок в Турции и регионе, которая проводится раз в два года, — состоится в торгово-выставочном центре TÜYAP Istanbul со 2 по 5 ноября 2022-го.

Ожидается, что мероприятие, которое пройдет в 19-й раз под патронажем Ассоциации независимых промышленников и бизнесменов Турции (MÜSİAD), соберет более 100 тысяч посетителей и участников из 124 стран. Также выставку посетят многие влиятельные предприниматели, инвесторы и бизнесмены из 24 секторов экономики, указал председатель правления Ассоциации независимых промышленников и бизнесменов Турции Махмут Асмалы. В частности, здесь будут представлены такие отрасли, как строительство, туризм, медицина, продукты питания, животноводство, машиностроение, металл, автомобилестроение, химия, энергетика, технологическая информатика, сфера услуг и текстиль.

«К нашей выставке присоединились серьезные участники из стран Европы, Азии и Африки. Квалифицированные компании из многих стран, таких как Азербайджан, Россия, Катар, Саудовская Аравия, Марокко, Индонезия, Нигерия, Пакистан, Иран и Алжир, также примут участие в MÜSİAD EXPO», — заметил Асмалы.

По его словам, в рамках мероприятия будет проведены встречи иностранных представителей, послов и консулов, в том числе мероприятие с участием представителей стран организации «Исламская восьмерка», посвященное вопросам в сфере коммерческой дипломатии. В этом смысле MÜSİAD EXPO является той выставкой, которая вносит непосредственный вклад в реализацию намеченных правительством Турции целей в 2023 году.

«MÜSİAD EXPO предоставляет Турции прекрасную возможность достичь целей по наращиванию экспорта до $300 млрд в следующем году, поскольку прошлые выставки уже способствовали росту торгового оборота и приносили стране миллиарды долларов. На этой ярмарке, которая проводится после преодоления глобальной пандемии, мы стремимся внести непосредственный вклад в видение нашей страны в 2023 году с максимальным уровнем коммерческих связей», — добавил Махмут Асмалы.

Как отмечают организаторы MÜSİAD EXPO, принимающая сторона берет на себя расходы профильных специалистов на проживание в течение 3 ночей в отеле TÜYAP Palas, внутренний трансфер и деловую программу MÜSİAD EXPO.