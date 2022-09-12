Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган тепло общается с Владимиром Зеленским, понимающе кивает Владимиру Путину, выступает посредником на переговорах между сторонами, у него со всеми хорошие отношения, пишет журналист Ален Фрашон в статье под заголовком «Эрдоган — великий посредник» в крупнейшей французской газете Le Monde. Поэтому сторонники реализма в политике хвалят президента Турции за то, как он защищает интересы своей страны, и одновременно завидуют.

Автор напомнил, что в своем обращении к послам 1 сентября президент Франции Эммануэль Макрон задал вопрос: «Кому это надо, чтобы Турция была единственной в мире силой, ведущей переговоры с Россией?»

«Можно было почувствовать вздох зависти», — анализирует поведение президента Пятой республики Фрашон и приходит к выводу, что «президент Макрон сказал правду, потому что его турецкий коллега действительно единственный человек, поддерживающий связь с Украиной и Россией». Автор убежден, что Эрдоган, по всей вероятности, воспринял бы слова Макрона с улыбкой.

«Тут важны география и история, они делают Турцию необходимой и для русских, и для украинцев: у Эрдогана в руках ключ от проливов, которые соединяют Средиземное и Черное моря», — отмечает журналист.

Так, при посредничестве Турции удалось разблокировать вопрос об экспорте украинского зерна на Ближний Восток и в Африку. Анкара внесла свой вклад в то, что на Запорожскую АЭС отправились сотрудники МАГАТЭ. В июле в Сочи Эрдоган и Путин подписали соглашение об усиленном экономическом партнерстве, а в августе Эрдогана принимал уже Зеленский. При этом интересы Москвы и Анкары периодически вступают в противоречия — как в Украине, которой Турция поставляет БПЛА, так и в Сирии и Ливии, но страны сближают экономические вопросы, а президенты Эрдоган и Путин научились находить приемлемые решения в условиях конкуренции.

Автор указывает на то, что Турция, несмотря на членство в НАТО, не присоединилась к антироссийским санкциям, но в то же время осудила российскую агрессию и отказалась смириться с аннексией Крыма. «Он [Эрдоган] в хороших отношениях со всеми. Даже самые завистливые, если они выступают за реалистичную внешнюю политику, снимают перед мастером шляпу», — указывает Фрашон.

По его мнению, еще в начале конфликта Эрдоган, сумев организовать встречу сторон в Стамбуле, внушил всем мысль о том, что способен посадить за стол переговоров конфликтующие стороны. И когда Россия и Украина будут готовы к диалогу, журналист Le Monde держит пари, что президент Турции примет всех на берегах Стамбульского пролива.