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Кортеж с гробом Елизаветы II прибыл под аплодисменты
Гроб с телом королевы Великобритании Елизаветы II прибыл в Холирудский дворец в Эдинбурге, проделав 170-километровый путь. На протяжении всего маршрута жители встречали катафалк аплодисментами. Похороны Елизаветы II состоятся 19 сентября. Прощание с монархом пройдет в Вестминстерском аббатстве в Лондоне. Королева умерла 8 сентября в возрасте 96 лет. Новым монархом стал ее старший сын - 73-летний Чарльз, взявший тронное имя Карл III. #trtнарусском #Великобритания #похороныкоролевы #ЕлизаветаII #елизавета #королева #новости
королева / Others
12 сентября 2022 г.
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