Армения должна отказаться от провокаций и сконцентрироваться на мирных переговорах и сотрудничестве в рамках договоренностей с Азербайджаном, заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу. Он отметил, что обсудил с азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым тему нового обострения на границе между Арменией и Азербайджаном.

Начиная с полуночи 12 сентября подразделения ВС Армении совершили широкомасштабную провокацию на Дашкесанском, Кельбаджарском и Лачинском направлениях госграницы. По информации Минобороны Азербайджана, диверсионные группы вооруженных сил Армении в темное время суток в различных направлениях осуществляли минирование территорий между позициями подразделений азербайджанской армии и дорог снабжения.

«ВС Армении наряду с этим интенсивно обстреливали позиции азербайджанской армии на территории Дашкесанского, Кельбаджарского и Лачинского районов из оружия различного калибра, в том числе из минометов. В результате были потери среди личного состава ВС Азербайджана, была повреждена военная инфраструктура», — отмечено в заявлении МИД Азербайджана.

В целях пресечения провокаций вооруженных сил Армении было предотвращено расширение масштабов боевых столкновений, приняты решительные ответные меры. «Кроме того, информация, распространяемая Арменией о якобы нацеливании азербайджанской армии на гражданское население, объекты и инфраструктуру, не отражает действительности и является очередной дезинформацией», — заявили в МИД.

Азербайджанская армия в ответ на провокацию Армении осуществляет локальные контрмеры и нейтрализует огневые точки, подчеркнули в Минобороны Азербайджана. «Продолжающаяся политика военного авантюризма и реваншизма со стороны Армении, интенсивные обстрелы позиций азербайджанской армии на Кельбаджарском, Лачинском, Дашкесанском и Гедабекском направлениях в течение последнего месяца и вызванные ею сегодня широкомасштабные провокации являются основными причинами эскалации конфликта. Поэтому ответственность за ситуацию лежит на военно-политическом руководстве Армении», — подчеркнули в военном ведомстве.

В МИД Азербайджана сообщили, что в целом за последний месяц провокации вооруженных сил Армении носили интенсивный и систематический характер. Усиление Арменией милитаризации вдоль границ Азербайджана, размещение в регионе тяжелой техники и крупнокалиберного оружия указывало на то, что Армения готовится к широкомасштабной военной провокации.

«Наряду с этим Армения под разными предлогами замедляла процесс нормализации, демонстрировала деструктивную позицию на переговорах, проводимых международными усилиями, не выводила армянские вооруженные формирования с территории Азербайджана вопреки обязательствам в рамках трехсторонних заявлений и достигнутых соглашений, а также продолжала минирование территорий, включая недавнее размещение производимых в Армении мин на территории Лачина. Выдвижение Арменией новых условий в работе по открытию коммуникаций и транспортных маршрутов и развал процесса, а также отказ от мирной повестки дня продемонстрировали, что Армения не заинтересована в мирном процессе и преследует цель нанести удар по нему», — говорится в заявлении.

В МИД подчеркнули, что очередная агрессия армянской стороны в отношении Азербайджана является грубым нарушением фундаментальных норм и принципов международного права, а также положений трехсторонних заявлений и достигнутых соглашений. «Эти шаги Армении полностью противоречат проводимому процессу нормализации и мира», — говорится в заявлении.

В дипведомстве также отметили, что вся ответственность за совершенные провокации, столкновения и потери лежит на военно-политическом руководстве Армении. Любые шаги против территориальной целостности и суверенитета Азербайджанской Республики будут решительно пресечены, заявили в МИД.

Кроме того, начальник Управления международного военного сотрудничества Минобороны Азербайджана генерал-майор Гусейн Махмудов 13 сентября провел брифинг для иностранных военных атташе, аккредитованных в Баку. Представителям иностранных государств была предоставлена ​​подробная информация о широкомасштабных провокациях вооруженных сил Армении на Дашкесанском, Кельбаджарском и Лачинском направлениях госграницы. Махмудов отметил, что основной целью регулярных обстрелов армянской стороны является затягивание подписания мирного соглашения, а также широкомасштабных работ по реконструкции и восстановлению освобожденных территорий.

До сведения международных представителей доведено, что Азербайджан привержен трехстороннему заявлению от 10 ноября 2020 года и заинтересован в установлении мира в регионе путем начала работ по демаркации и делимитации границ и подписания мирного договора, в то время как Ереван исходит из позиции военных авантюр и реваншизма. Было отмечено, что только на территориях Кельбаджарского и Лачинского районов в 2019-2021 годах обнаружено 1390 противопехотных мин типа ПМН-Э, произведенных в Армении.