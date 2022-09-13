В Карачи из-за наводнения ежедневно гибнут люди

В Пакистане в результате наводнения погибли около 1400 человек. Больше всего от муссонных дождей пострадал административный центр провинции Синд – Карачи. Из-за заболачивания и антисанитарии в стране начались эпидемии. Более 6 млн человек нуждаются в экстренной гуманитарной помощи.В этом году в Пакистане выпало осадков впятеро больше обычного, в провинции Синд уровень воды поднялся на 1,8 метра. #Пакистан #Карачи #наводнение