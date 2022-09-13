Запасы нефти в американском стратегическом нефтяном резерве (SPR) сократились на прошедшей неделе на 8,4 млн баррелей, до 434,1 млн баррелей, это стало минимальным показателем с октября 1984 года, следует из отчета Минэнерго США. Этот объем соответствует 22 дням потребления нефти в США или 54 дням покрытия дефицита между потреблением и внутренним производством.

Высвобождение запасов нефти в первую неделю сентября оказалось самым значительным с мая: из хранилищ забрали около 6,4 млн баррелей малосернистой сырой нефти и около 2 млн баррелей высокосернистой сырой нефти. С начала года американский резерв «похудел» почти на 160 млн баррелей. Это сопоставимо, например, со всей добычей нефти в Индонезии за тот же период.

Продажи из госрезерва запустила администрация президента Джо Байдена в надежде стабилизировать цены на американских топливных рынках. Согласно плану Белого дома, в течение шести месяцев из запасов будут забирать около 1 млн баррелей нефти ежедневно, всего около 180 млн баррелей. Власти США приняли это решение в условиях высоких цен на топливо в США и резкого роста инфляции. В 2022 году цены на бензин и дизельное топливо обновили максимумы.

Изъятие топлива в объеме около 1 млн б/с в рамках этой программы должно закончиться в октябре, в Белом доме в конце сентября изучали возможность продления меры, сообщила агентству Reuters министр энергетики Дженнифер Гранхольм. Всего в 2022 году американский резерв может потерять более 200 млн баррелей. После завершения выпуска необходимо будет восполнить запасы, что означает дополнительный спрос на нефть со стороны оператора SPR. Таким образом, опустошение резервов не только сигнализирует о текущем дефиците, но и создает задел для дополнительного спроса на нефть в будущем, пишут аналитики BCS.

США запретили импорт российской нефти, газа и других энергоносителей в начале марта. В начале сентября страны G7 (США, Канада, Великобритания, Франция, Германия, Италия и Япония) договорились о введении потолка цен на нефть российского производства в целях сокращения доходов Москвы и снижения способности финансировать боевые действия в Украине. Потолок цен пока не определен, его вроде как намерены ввести к моменту вступления в силу ограничений Евросоюза против российской нефти — в декабре 2022 года. В Вашингтоне указывали, что потолок цен должен быть выше себестоимости нефти для сохранения экономических стимулов к ее продаже.

В российском правительстве критикуют такое намерение, мера станет «полным абсурдом» и вмешательством в рыночные механизмы, говорил вице-премьер Александр Новак. Он предупредил, что Россия перестанет поставлять нефть в те государства, которые присоединятся к этой инициативе. «Поставлять ничего не будем вне рамок контрактов. Ничего навязанного делать не будем. И нам останется только одно: как в известной русской сказке, приговаривать: «Мерзни, мерзни, волчий хвост», — говорил также президент Владимир Путин.