Израильская разведка МОССАД завербовала сирийского врача Маана Юсуфа, работавшего в Швеции, который в обмен на денежное вознаграждение собирал информацию и сумел привлечь к этой работе своих родственников, двое из которых были высокопоставленными офицерами армии Асада. Об этом сообщило ливанское издание «Аль-Ахбар», связанное с «Хезболлой»

Доктор Маан Юсуф, ставший агентом МОССАД, действовал через подставную компанию, которая якобы на деньги европейских спонсоров была готова бесплатно очистить водопроводную сеть в Сирии. На начальном этапе деятельности эта компания составляла карты водопроводных и канализационных сетей и собирала информацию о военных объектах. При этом Маану Юсуфу удалось завербовать также своего отца и двух братьев, офицеров сирийской армии, говорится в публикации.

Особое внимание группа агентов МОССАД уделяла сбору сведений о военных объектах сирийского режима, иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) и ливанской «Хезболлы», утверждает издание. В частности, они вербовали жителей южных районов Сирии и приграничных с Ливаном территорий. Акцент делался на Дамаск и районы на побережье Средиземного моря, причем среди завербованных были алавиты. Отмечается, что агентов вербовали не только в Сирии, но в других арабских странах, а также в Европе.

Юсуф родился в 1969 году в Латакии и работал в Стокгольме врачом-терапевтом и нефрологом. Он сообщил на допросе, что в 2018 году с ним по электронной почте связался некий «Кристофер», утверждавший, что он работает в компаниях, занимающихся вопросами экологии и очистки воды, и предложил помощь в реализации проекта в Сирии, подчеркивая благотворительный характер деятельности. Затем он предложил встретиться в Стокгольме в отеле Sheraton для обсуждения проекта. Доктор Маан Юсуф вовлек в проект своих братьев Луэ и Мазена — полковника сирийской армии в отставке и бригадного генерала сирийской армии (вышел на пенсию в начале 2022 года), который руководил сервисным центром в инженерно-топографическом отделе. Также была привлечена жена его брата, которая работает инженером-строителем в муниципальном управлении. Далее, получив первую оплату, Маан Юсуф связался с рядом сирийских врачей, чтобы получить сведения о том, в каких регионах экстренно требуется очистка воды. Первым таким районом был выбран район Сахная, около Дамаска.

Потом состоялась еще одна встреча Маана Юсуфа с «Кристофером» в Стокгольме, на которой присутствовал еще один человек, представленный как специалист по вопросам очистки воды. На этой встрече Юсуфа, в частности, попросили дать детальную карту водопроводной сети выбранного района, а также предоставить фотографии резервуаров для воды и территорий, которые будут использоваться для очистки воды. После этого Маан Юсуф встречался с мэром Сахнаи, рассказывал ему о проекте, действуя в открытую и, по всей видимости, не подозревая, что уже работает на МОССАД. Затем в Праге состоялась третья встреча, на которую прибыл «менеджер», представившийся греком, проживающим в Швейцарии. Были заключены соглашения о дальнейшей работе.

Четвертая встреча состоялась в 2019 году в Италии, после того, как «менеджер» попросил Юсуфа прилететь в Милан на встречу с официальным лицом в Евросоюзе, где речь шла о санкциях в отношении Сирии и о том, как обойти эти санкции в благотворительном проекте. На той встрече доктор предложил чиновнику «профинансировать цементный завод, принадлежащий его отцу». На этом этапе Маан Юсуф, судя по его собственным показаниям, которые приводит «Аль-Ахбар», заподозрил неладное, так как его «европейские коллеги» много говорили про его личные дела, но проект по очистке воды не продвигался. Задержку объясняли санкциями Запада против Сирии. Летом 2019 года в Швейцарии состоялась еще одна встреча, длившаяся около полутора часов. На этой встрече была запрошена комплексная карта водопроводной сети Дамаска.

По словам Юсуфа, только в августе 2020 года он осознал окончательно, что информация, которую от него требуют и получают, имеет оборонный характер. Далее его обучили, как поддерживать секретные контакты с помощью программы шифрования. Работа над «проектом» продолжалась, была еще одна встреча в Швейцарии, была обещана доставка оборудования для очистки воды в Сирию. Но, прибыв в Сирию, Маан Юсуф сообщил отцу и братьям, что благотворительного проекта, по всей видимости, не существует, а «европейские коллеги» являются, видимо, офицерами МОССАД. Начиная с этого момента, семья Юсуф действовала в интересах разведки Израиля, осознавая, что получает деньги и дорогие подарки за передачу карт муниципальных инфраструктур Дамаска и окрестностей, включая детальные схемы дорог и мостов.

Маан Юсуф, члены его семьи и друзья, вовлеченные в шпионскую деятельность, задержаны. У них изъяты компьютеры, телефоны и секретные материалы. Как отмечают израильские СМИ, Маан Юсуф, скорее всего, был действительно задержан в августе 2022 года в Ливане, куда прибыл через аэропорт Бейрута. Ранее он неоднократно прилетал в Бейрут из Стокгольма, а затем на автотранспорте проезжал в Сирию. Утверждается, что он уже дал признательные показания, сообщив, что получил от МОССАД 7,3 тысячи евро. За шпионаж в пользу Израиля в Сирии обычно приговаривают к смертной казни через повешение или расстрел.