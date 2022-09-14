Страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и некоторые из стран бывшего СССР, не входящие в объединение, за лето увеличили экспорт товаров в Россию. Поставки выросли как в сравнении с весенними минимумами, так и относительно докризисных уровней 2021 года, пишет РБК со ссылкой на торговую статистику стран-поставщиков.

ЕАЭС (Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Армения) в марте-июне 2022 года отгрузил в Россию товары более чем на $9,4 млрд. Это на 15% больше, чем за те же месяцы 2021 года ( $8,2 млрд), подсчитал РБК по внешнеторговой статистике Беларуси, Казахстана и базы ООН UN Comtrade. В основном такой результат обеспечила Беларусь, которая, как и Россия, находится под западными санкциями. Армения за тот же период в годовом выражении нарастила поставки в Россию более чем в полтора раза, Кыргызстан — более чем вдвое.

Член президиума «Опоры России», глава комитета организации по международным связям Николай Дунаев считает, что в увеличении поставок играет роль параллельный импорт, то есть поставки без согласия оригинального правообладателя. Главный экономист «Ренессанс Капитала» по России и СНГ Софья Донец отмечает что стимулы для товаров, которые локализованы и произведены в странах бывшего СССР, создаются в первую очередь за счет укрепления рубля относительно национальных валют. По ее словам, это особенно актуально для Казахстана, Узбекистана и Беларуси, чьи валюты находятся крайне низко к рублю.

Аналитики Евразийского банка развития отмечали в июле, что ослабление валют Беларуси, Казахстана, Армении и Кыргызстана к рублю означает, что товары, поставляемые в Россию из этих стран, станут более конкурентоспособными по цене, что окажет поддержку местным промышленным и сельскохозяйственным экспортерам. Донец добавила, что Россия для этих стран — самый близкий и доступный рынок с «натоптанными» маршрутами. По ее словам, через страны ближнего зарубежья идет и реэкспорт товаров из «недружественных» стран — товары потребительского спроса мало ограничены санкциями.

По словам Дунаева из «Опоры России» перестройка логистических цепочек в направлении стран ближнего зарубежья несет повышение издержек для российских импортеров. «Страны-партнеры устанавливают наценки на продукцию: в среднем они составляют 5%, но в отдельных случаях могут достигать 15–20%», — сказал эксперт. У факторов логистики и обменного курса есть свой потолок: найти новое равновесие еще только предстоит, когда построится новая логистика и произойдет коррекция по курсу рубля.

Беларусь в условиях санкций против Москвы и Минска с весны 2022 года обошла Германию по объему экспорта в Россию и стала вторым крупнейшим поставщиком товаров в страну после Китая. В прошлом году около 23% всех поставок Беларуси в Россию приходилось на оборудование, механические устройства, электрические машины, электрооборудование, автомобили, грузовики, колесную спецтехнику.

В казахском экспорте (данные Бюро национальной статистики республики) в Россию значительную долю составляют плоский прокат из железа или стали ($109 млн в июле из общих $716 млн) и неорганическая химия, в основном природный уран ($75 млн в июле). Поставки в Россию транспортных средств и относящихся к ним устройств и оборудования в июле составили $36 млн, пластмасс — $14 млн, подшипников — $8 млн. Кыргызстан значительно увеличил экспорт в Россию одежды и обуви — $57 млн за июнь (46% общих поставок) против $5 млн в июне предыдущего года.

Грузия, которая вышла из СНГ в 2009 году, увеличила экспорт в Россию до $82,6 млн в июле 2022 года с $46,2 млн в июне и с $59 млн в июле прошлого года, следует из данных Comtrade. Основная доля июльских поставок из Грузии пришлась на алкогольные и безалкогольные напитки — $39 млн (год назад было $23 млн). Экспорт Узбекистана в Россию в июле увеличился в 1,7 раза в годовом выражении, до $258 млн, более $100 млн из них пришлось на хлопок и фрукты.