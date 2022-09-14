Полицейские власти ФРГ предупреждают о поддельных магазинах, пытающихся обмануть потребителей якобы специальными ценами на дрова и пеллеты в связи с ростом цен на энергоносители. Штаб-квартиры полиции в Бад-Зегеберге и в Нижней Баварии, а также окружная полиция в Везеле обратили особое внимание населения на эти попытки мошенничества, говорится в материале Spiegel.

Мошенническая схема строится на работе вымышленных интернет-магазинов с реальными веб-сайтами, названия которых не вызывают подозрений. Преступники предлагают такие продукты, как дрова и пеллеты. Цены и сроки доставки предлагаются на «особых условиях», однако в то же время от клиентов просят заплатить за товар заранее или, по крайней мере, внести первоначальный взнос.

Так, одно из объявлений гласит — «Дрова по 60 или 70 евро за куб с бесплатной доставкой по всей стране в течение 24 часов». В результате дрова, заказанные через подставные магазины, так и не доставляются клиентам, и злоумышленники исчезают с десятками тысяч евро. Отметим, что в настоящее время цена куба дров в Германии, как правило, превышает 100 евро.

Попытки связаться с поставщиком магазина после ожидания в течение нескольких дней ни к чему не приводят, клиенты больше не получают ответа на свои звонки или электронные письма. Есть и другая уловка. В одном случае мошенники скопировали контактные данные известной немецкой дровяной компании и включили их на свои веб-сайты-приманки, принимая поток онлайн-заказов.

По данным немецкой Федеральной ассоциации торговли и производства дров (BuVBB), мошенничество в этой сфере выходит далеко за рамки классических веб-сайтов и форм заказа. Так, некоторые злоумышленники соревнуются за внимание клиентов с помощью рекламы в соцсетях. Также довольно часто заказы размещаются через WhatsApp. Глава ассоциации Герд Мюллер сообщил изданию, что не успевает записывать все поддельные магазины, о которых ему сообщают: «Каждый день добавляются новые. Хотя люди не звонят мне, пока их деньги не закончатся».

Окружная полиция Везеля сообщила в понедельник о «типичном случае», когда 34-летняя женщина захотела купить «два кубометра буковых дров» в поддельном магазине. «Когда она ввела свои данные в форму заказа, ее направили прямо на французский счет для перевода, — говорится в сообщении. — После отправки средств женщина набрала номер телефона, который был указан на сайте, чтобы записаться на доставку. Но номер не отвечал». В немецкой полиции пока не задержали ни одного мошенника и посоветовали потребителям искать в интернете отзывы других клиентов на работу конкретной дровяной компании, прежде чем совершать покупку в доселе неизвестном магазине и платить деньги авансом.

Ранее The Economist спрогнозировал, что ФРГ из-за сложившегося жесткого энергетического кризиса может остаться без промышленной системы. Последние годы немецкая промышленность держалась исключительно на дешевой энергетике из РФ, а также на возможности сбыта производимой продукции на китайских рынках. Однако из-за санкций индустриальная система страны может не выдержать проверку на прочность.