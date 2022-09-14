Минтранс направил 20 крупнейшим российским авиаперевозчикам письмо, в котором предложил им оценить, какое количество оставшихся самолетов иностранных лизингодателей они готовы выкупить, пишет «Коммерсант» со ссылкой на документ. На выкуп предлагается направить средства Фонда национального благосостояния (ФНБ), получить их авиакомпании смогут в форме кредита по ставке в 1,5% на 15 лет.

В письме авиакомпаниям Минтранс попросил предоставить обоснование рыночной стоимости самолетов и целесообразности выкупа авиатранспорта старше 20 лет. Министерство запросило юридическую экспертизу «рисков безопасных и бесперебойных расчетов» с лизингодателями и «возможных последующих исков» с их стороны. В Минтрансе отказались от комментариев, в группе «Аэрофлот», S7, Utair, «Уральских авиалиниях», Red Wings, AzurAir и других авиакомпаниях их тоже не дали.

По словам собеседников газеты в авиаотрасли, выкуп самолетов вряд ли возможен: своим компаниям власти ЕС разрешили исполнять только контракты финансового лизинга, а большинство самолетов — в операционном лизинге. «Аэрофлот» выкупил у иностранных собственников восемь Airbus A330, а Utair — самолеты Boeing, в том числе у европейских структур «СберЛизинга». Всего, по словам источников на лизинговом рынке, в финансовом лизинге у перевозчиков из России находилось меньше 50 самолетов из всего парка в 739 зарегистрированных на начало марта за рубежом судов.

В конце марта министр транспорта Виталий Савельев заявил, что правительству предстоит определиться с выкупом более 500 самолетов иностранных лизингодателей общей остаточной стоимостью $20 млрд. По словам близкого к Минтрансу собеседника, сумма выкупа до сих пор не утверждена. Подавляющее большинство самолетов с владельцами за пределами Европы зарегистрировано в европейских дочерних компаниях, поэтому сделки по выкупу вряд ли возможны, отмечают собеседники в авиаотрасли.

«Ни Китай, ни ОАЭ не пойдут на подобные схемы, нарушающие санкции», — сообщил один из отраслевых источников. Советник BGP Litigation Владислав Риков отметил, что инициатива Минтранса по выкупу воздушных судов теоретически поможет нормализовать отношения с иностранными лизинговыми компаниями, а практически нереализуема. Директор компании «Инфомост» Борис Рыбак назвал предложение «движением в правильном направлении». По его оценке, будет ли оно успешно реализовано, на практике «предугадать в нынешней беспрецедентной ситуации невозможно».

Соучредитель юрфирмы a.t.Legal Николай Титов отметил, что в ЕС не могут не понимать, что выкуп даже всех самолетов в любом случае будет только отсрочкой неминуемого кризиса на рынке авиаперевозок России из-за постепенного выхода их из строя. По мнению Титова, власти ЕС могут пойти на пересмотр санкций и позволить европейским компаниям получить деньги за самолеты. Идея о выкупе Россией иностранных самолетов за счет средств ФНБ «не является невероятной», сказал юрист коллегии адвокатов Delcredere Артем Касумян. По его словам, санкционное законодательство США и ЕС предусматривает выдачу генеральных лицензий на проведение сделок, а санкционное право ЕС — исключения из общих запретов на сделки с подсанкционными лицами.

По словам старшего директора по корпоративным рейтингам «Эксперт РА» Игоря Смирнова, иностранным лизингодателям «проще сидеть с начисленными резервами под обесценение». Приобретение флота в собственность могло бы помочь авиакомпаниям решить вопрос с арестом самолетов за рубежом, но большая часть географии полетов «Аэрофлота», по оценке Смирнова, «уже в принципе закрыта». В выкупе самолетов эксперт не увидел «большой операционной пользы».

Выкуп самолетов решит проблему полетов в страны, выступающие против двойной регистрации бортов, например, в Китай, после снятия ограничений из-за COVID-19, отметил глава «Авиапорта» Олег Пантелеев. В ряд стран: ОАЭ, Израиль, Турция и вся Юго-Восточная Азия, — добавляет эксперт, полеты не удается нарастить из-за нехватки широкофюзеляжного флота, свободного от рисков ареста. Но в ближайшей перспективе, выкуп бортов за счет средств ФНБ вряд ли реализуем, сказал он. Инициатива не решает проблему постепенного вывода парка из эксплуатации из-за отсутствия поставок запчастей и поддержки производителя, подытожил Пантелеев.

В июне 2020-го Минфин США обновил генеральную лицензию и ослабил санкции на проведение сделок с российскими авиакомпаниями гражданской авиации. Согласно документу, американские компании получат право на проведение сделок с Объединенной авиастроительной корпорацией (ОАК), «Иркута», ПАО «Туполев» и Авиационным комплексом им. С. В. Ильюшина. При этом сделки можно будет заключать только в том случае, если самолеты зарегистрированы за пределами России, а переданные технологии будут использоваться только для гражданской авиации. Согласно другой лицензии Минфина США, он разрешил проводить с российской ФСБ (под американские санкции попали три физических лица и одно юридическое, связанные с ФСБ) некоторые операции, касающиеся выдачи лицензий и сертификатов, связанных с информационными технологиями. Власти уточнили, что речь идет о случаях, когда «экспорт, реэкспорт или поставки любых товаров или технологий» не запрещаются Минторгом США, а плата по таким транзакциям не должна превышать $5 тыс. в год.