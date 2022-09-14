ПОЛИТИКА
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Зачем Армения разжигает новую войну?
Вооруженные силы Армении этой ночью, нарушив достигнутое соглашение о прекращении огня, вновь подвергли минометному и артиллерийскому обстрелу подразделения азербайджанской армии. Накануне, 12 сентября, армянские военные совершили широкомасштабную провокацию вдоль государственной границы. В результате десятки военнослужащих погибли, ранены мирные люди. #Азербайджан #Армения #провокация
Зачем Армения разжигает новую войну? / Others
14 сентября 2022 г.
Истории
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