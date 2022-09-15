По меньшей мере 97 нынешних конгрессменов (около 20% членов законодательного органа) за последние годы покупали или продавали акции, облигации и другие активы, так или иначе связанные с их работой во власти, пишет The New York Times.

Журналисты сопоставили сделки чиновников между 2019 и 2021 годами с работой комитетов, их слушаниями и расследованиями, чтобы выявить потенциальные связи между профессиональной деятельностью конгрессменов и их личными инвестициями.

В итоге выяснилось, что за три года 183 нынешних сенатора и члена палаты представителей США совершали сделки сами либо транзакции проводили их ближайшие родственники. Более половины из этих людей заседают в комитетах Конгресса, что дает им возможность получить инсайдерскую информацию о компаниях, акции которых они покупали или продавали. 44 наиболее активных на рынке конгрессмена торговали бумагами бизнеса, дополнительную информацию о котором могли получить на работе. «За три года более 3700 сделок, совершенных законодателями, потенциально создавали конфликт между их государственными обязанностями и частным распоряжением финансами», — говорится в материале.

Например, Боб Гиббс, член Комитета по надзору и правительственной реформе палаты представителей (следственный орган США), в 2020 и 2021 годах приобрел акции фармацевтической компании AbbVie. В те же годы его комитет изучал деятельность этой компании и пяти ее конкурентов, проверяя их на предмет недобросовестного завышения цен. При этом в случае со многими политиками, которые упоминаются в расследовании, транзакции совершали их родственники. Муж члена палаты представителей Кэрол Миллеркупил акции AbbVie, когда она работала в одном комитете с Бобом Гиббсом. Во время все того же ценового расследования акции этой компании приобрели жена и дети еще одного члена комитета, Ро Ханны. Они также проводили сделки с бумагами других компаний, за работой которых в составе разных комиссий и комитетов следил их муж и отец.

Также особое внимание журналистов привлек кейс демократа Алана Лоуэнталя. Его супруга продала акции Boeing 5 марта 2020 года — за день до того, как комитет палаты представителей, в котором заседает ее супруг, опубликовал разоблачающие выводы о работе компании с самолетом 737 Max, который попал в две катастрофы.

В анализе не учитывались операции спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси. Это связано с тем, что она не входит ни в какие законодательные комитеты. В то же время ее муж — Пол Пелоси — известный бизнесмен и инвестор. Он вкладывается в недвижимость, технологии и в период с 2019 по 2021 год совершил сделки на десятки миллионов долларов. В их числе — инвестиции в техногигантов вроде Alphabet (материнская компания Google), которые регулярно попадают под проверки Конгресса. Кроме того, журналисты NYT не учитывали сделки с муниципальными облигациями, паевыми и инвестиционными фондами, а также сделки чиновников, которые быстро «сбросили» акции, после того как были назначены в конфликтующий с их активами комитет.