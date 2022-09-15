Свыше 400 погибших в течение первых 96 часов, грабежи и хаос ждут Германию при повсеместном отключении света в отдельно взятом районе ФРГ. Такой сценарий развития событий публикует Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Отмечается, что такой вариант развития событий был спрогнозирован в районе Райнгау-Таунус в федеральной земле Гессен. В материале говорится, что уже через два часа после отключения электричества перестанет работать большинство охранных и пожарных сигнализаций, а через восемь — откажут средства связи аварийно-спасательных служб. По данным издания, через сутки прекратят работу первые очистные сооружения. Кроме того, начнется массовый падеж скота.

Если света в Германии не будет больше четырех дней, то в стране начнутся грабежи и пожары. По оценкам экспертов, общий ущерб от них составит около €200 млн.

11 сентября издание Spiegel выступило с прогнозом, что германскую экономику ждет «трагедия в пяти актах», вызванная энергетическим кризисом. По мнению журналистов, страну ожидают рецессия и рост безработицы, которые ослабят ее в долгосрочной перспективе. «Вопрос больше не в том, наступит ли кризис. Вопрос в том, насколько он будет глубоким и как долго продлится», — указано в публикации.

По мнению авторов, в первую очередь пострадают предприятия, наиболее зависимые от газа и электроэнергии, — это производители бумаги, удобрений и компании, занимающиеся сталеплавильным производством.

Во втором акте рост цен по цепочке затронет средние предприятия. При этом, согласно опросу Федерации германской промышленности (BDI), для 90% фирм речь пойдет об их выживании. Условный третий акт начнется после того, как компаниям придется перекладывать возросшие издержки на потребителей — это, в свою очередь, окажет влияние на индекс потребительских настроений в Германии, который достигнет рекордно низкого уровня. «Потребление сократится, закроются первые предприятия, в какой-то момент начнет расти безработица. Добро пожаловать к четвертому и пятому актам экономической драмы. Есть одно слово для описания этого ужасного сценария, вызывающее первобытный страх, — рецессия. И, похоже, страна скоро столкнется с ней», — отмечалось в статье.