Президент Турции прибыл в Самарканд для участия в саммите ШОС

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган с супругой прибыли в Самарканд, где проходит саммит Шанхайской организации сотрудничества. Он примет участие в 22-й встрече глав государств ШОС в качестве специального гостя по приглашению президента Узбекистана Шавката Мирзиёева. По приезду турецкий лидер провел переговоры с главами стран-участниц ШОС. #SCO2022Samarkand #Турция #Эрдоган