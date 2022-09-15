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Президент Турции прибыл в Самарканд для участия в саммите ШОС
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган с супругой прибыли в Самарканд, где проходит саммит Шанхайской организации сотрудничества. Он примет участие в 22-й встрече глав государств ШОС в качестве специального гостя по приглашению президента Узбекистана Шавката Мирзиёева. По приезду турецкий лидер провел переговоры с главами стран-участниц ШОС. #SCO2022Samarkand #Турция #Эрдоган
Президент Турции прибыл в Самарканд для участия в саммите ШОС / Others
15 сентября 2022 г.
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