Центробанк планирует к 2030 году расширить географию использования российской платежной системы «Мир» до 35 стран, сообщают «Ведомости» со ссылкой на презентацию, разработанную регулятором и Минфином. Инициативу представили на стратегической сессии по развитию финансового рынка в правительстве.

Авторы рассчитывают, что к 2025 году карту «Мир» начнут принимать в 20 странах, а к 2030 — в 35 странах. Сейчас картами «Мир» можно расплатиться в непризнанных Абхазии и Южной Осетии, Армении, Беларуси, Вьетнаме, Казахстане, Кыргызстане, Таджикистане, Турции, Узбекистане.

В настоящее время ведутся переговоры по использованию карт в Таиланде, Египте, ОАЭ, Мьянме, Венесуэле, Иране, Индонезии, Бахрейне, КНР, Индии, Шри-Ланке, Азербайджане, Кипре, Нигерии и на Кубе, рассказали опрошенные газетой эксперты.

Ведущий аналитик по банковским рейтингам агентства «Эксперт РА» Евгений Романов полагает, что карты «Мир» начнут принимать и в других странах Азиатско-Тихоокеанского региона, Латинской Америки и Ближнего Востока для увеличения турпотока из России в условиях блокировки карт западных платежных систем, «сохранив тем самым возможность расчета платежной картой в отеле, кафе или торговой точке». При этом сроки подготовки к реальному приему российского пластика могут доходить до года, отметил эксперт.

Доцент факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Эдуард Джагитян отметил высокую вероятность того, что угроза санкций, включая вторичные, вынудит местные банки либо прекратить обслуживание карт «Мир», либо значительно ограничить. Эксперт «БКС мир инвестиций» Валерий Емельянов считает, что в первую очередь картами будут охвачены государства, с которыми есть авиасообщение, самые крупные из них — Индия и Китай. В список желательно было бы войти Сербии, Египту, Израилю, Тунису, Марокко, Бразилии, Аргентине, Индонезию (Бали), Шри-Ланке, Кении, добавил он.

В июне глава Ростуризма Зарина Догузова заявила, что у россиян в скором времени появится возможность расплачиваться картами «Мир» в семи новых странах, а потенциально система может заработать в 12 новых странах. По ее словам, работы по запуску российской платежной системы уже ведутся. Глава Ростуризма уточнила, что речь идет о странах Азиатско-Тихоокеанского региона, Латинской Америки и Ближнего Востока.

США 15 сентября пригрозили наказывать иностранные финансовые организации за сотрудничество с российской Национальной системой платежных карт (НСПК). Об этом заявил американский Минфин. «Те неамериканские финансовые организации, которые заключают новые или расширенные соглашения с НСПК, рискуют поддержать усилия России по обходу санкций США», — говорится в комментариях Минфина. Такие риски возникают за счет «расширенного использования <…> системы «Мир» за пределами территории России», отмечается в них.