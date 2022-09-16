Абу-Даби и Дубай станут первыми городами в метавселенной, которую запускает компания Metarverse Holdings, сообщается в пресс-релизе компании. Создатели планируют воспроизводить реальные места, предлагая пользователям полноценный опыт путешествия. Бета-версию выпустят к октябрю 2022-го, а до конца года доступ откроют по всему миру.

В отличие от других VR-приложений, предлагающих вымышленные цифровые миры, платформа Metarverse Holdings станет полноценной метавселенной, которая будет совместима со специальными VR-гарнитурами. В ней можно будет просматривать и покупать товары в розничных магазинах, арендовать рекламные площади в виртуальном городе, посещать лекции, регистрироваться на получение документов и др.

CEO Metarverse Holdings Привен Редди назвал Дубай и Абу-Даби очевидным выбором. По его мнению, ОАЭ — мировой лидер в области прорывных технологий. Инвестиции Metarverse Holdings в проект составят около $54,5 млн. В июле наследный принц Хамдан ибн Мохаммед объявил, что в Дубае создадут 40 тыс. виртуальных рабочих мест. Это позволит городу войти в топ-10 метавселенных экономик и добавить $4 млрд к ВВП за пять лет. В городе уже работают более 1 тыс. таких компаний, которые приносят в экономику страны $500 млн.

Однако, как пишет Forbes, одним из первых в метавселенной также может стать Сеул. Пилотный запуск проекта Metaverse Seoul с одной локацией состоялся во время празднования нового, 2022 года. Традиционно в центре Сеула на праздник звонит колокол на башне Босингак. Однако в прошлом году церемонию отменили из-за коронавирусных ограничений. Тем не менее, церемония состоялась в метавселенной, к ней присоединились около 3000 человек.

Сейчас пользователи метавселенной Сеула могут создать в ней аватар и посетить виртуальный офис мэра столицы, рассказал в мае 2022 года представитель мэрии Сеула Джонг-су Пак на конференции MIT Future Compute. По плану проекта в ближайшее время в метавселенной, помимо здания администрации, появятся университетский кампус, институт поддержки финтех-стартапов Seoul FinTech Lab, инвестиционный центр Invest Seoul, а также туристическая зона с основными достопримечательностями, например дворцом Токсугун, площадью Кванхвамун и рынком Намдэмун, указывает Forbes.

У проекта создания цифрового двойника Сеула три цели: упростить взаимодействие пользователей с ведомствами и друг с другом, а также преодолеть барьеры языка, времени и пространства, рассказал на конференции Джонг-су Пак. В проект планируется добавить поддержку бизнеса, образования и городских служб для подачи жалоб, документов о налогах и недвижимости.