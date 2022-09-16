Согласно отчету независимых благотворительных организаций, базирующихся в Великобритании, все больше мусульман Индии сталкиваются с дискриминацией при поиске работе и получении дохода даже при оформлении самозанятости по сравнению с немусульманами.

В сельской местности безработица среди мусульман увеличилась на 17% по сравнению с немусульманами в течение первого квартала пандемии COVID-19, в результате чего уровень безработицы среди мусульман среди сельских жителей достиг 31,4%, говорится в «Отчете о дискриминации в Индии за 2022 год», который цитирует Anadolu.

В то время как только 15,6% городского мусульманского населения в возрасте 15 лет и старше имели постоянную оплачиваемую работу, почти 23,3% немусульман имели постоянную оплачиваемую работу в 2019–2020 годах. Дискриминация мусульман на рынке труда, которая способствовала их низкому уровню занятости, выросла до 68,3% в 2019-2020 годах.

В отчете показано, что дискриминация, с которой столкнулись мусульмане в 2004-2005 годах, составляла 59,3%, что указывает на рост дискриминации на 9% за последние 16 лет.

Кроме того, немусульмане, получающие регулярную заработную плату в городских районах, зарабатывают в среднем 20 346 индийских рупий (около 255 долларов США), что на 49% больше, чем мусульмане, которые зарабатывают 13 672 индийских рупии.

Самозанятые немусульмане зарабатывают в среднем 15 878 индийских рупий, в то время как самозанятые мусульмане зарабатывают 11 421 индийскую рупию, несмотря на то, что они слишком широко представлены в городской самозанятости. Это означает, что немусульмане зарабатывают на одну треть больше, чем мусульмане, работая не по найму.

В отчете говорится, что мусульманское население в городских районах Индии в основном являются самозанятыми из-за трудностей поиске поиске вариантов на рынке труда.

«Во всем мире обсуждение дискриминации основано на расовом неравенстве. Ближе к нам, в Индии, дискриминация основана на половой, религиозной и кастовой принадлежности. отдельных лиц», — сказал Амитабх Бехар, генеральный директор Oxfam India.​​​​​​​

TRT на русском писал, что в начале 2022 года американский правозащитник и основатель организации Genocide Watch Грегори Стэнтон предсказал геноцид исповедующего ислам населения в Индии. Он предупреждал об угрозе геноцида тутси в Руанде задолго до 1994 года. Стэнтон напомнил, что геноцид — это не событие, а процесс, и провел параллели между антимусульманской политикой индийского премьер-министра Нарендры Моди и дискриминацией рохинья в Мьянме в 2017 году, которое привело к военному преследованию этого мусульманского народа.