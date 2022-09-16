Турция и Греция принимают участие в учениях НАТО

Несмотря на недавнюю серию провокаций Греции в отношении Турции, страны участвуют в совместных учениях НАТО с представителями 12 армий союзников. В маневрах «Dynamic Mariner» в Средиземном море недалеко от берегов Антальи задействованы около 1 500 морских пехотинцев и личного состава, а также 50 надводных частей, 5 подводных лодок и 5 авиационных средств. Накануне Анкара обвинила Афины в попрании международных соглашений из-за милитаризации островов вблизи своего побережья, нарушении воздушного пространства и провокациях против турецких самолетов. Более того, греческая береговая охрана не раз оттесняла в турецкие воды мигрантов, ищущих убежище в Европе. Недавно обстрелу подверглось судно Anatolian под флагом Коморов. #Турция #Греция #НАТО