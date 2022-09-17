Немецкие пекари вышли на митинг против роста цен на электроэнергию

В немецком Ганновере пекари вышли на демонстрацию против роста тарифов на электроэнергию на фоне энергетического кризиса в Европе, углубляющегося из-за российско-украинской войны. В среду Еврокомиссия обнародовала план по снижению цен на электроэнергию для потребителей. В числе основных мер — сокращение спроса и перераспределение сверхдоходов. #Ганновер #Германия #митинг