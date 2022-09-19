До 40% всех медицинских учреждений Германии столкнулись с финансовыми проблемами из-за инфляции, пишет Bild со ссылкой на опрос DKG (Федерация больниц Германии).

Генеральный директор DKG Джеральд Гасс рассказал изданию, что счета за электроэнергию в следующем году вырастут на €4 миллиарда, а общие расходы увеличатся минимум на €9 миллиардов. По его словам, больницам скоро будет нечем платить зарплату сотрудникам.

«Согласно экспресс-опросу DKG, 40% больниц считают свое экономическое положение настолько нестабильным, что всерьез опасаются банкротства», — сказано в публикации.

Ранее сообщалось, что недовольные ценами на энергоносители жители Германии «оборвали» звонками кол-центры компаний коммунальных услуг и фирм — поставщиков энергии. Глава ассоциации местных коммунальных служб VKU Ингберт Либинг заявил, что недовольство граждан достигло невероятного масштаба. По его словам, люди от отчаяния начинают плакать в трубку оператору. Представители крупнейшего поставщика энергии в Германии E.ON заявили, что компании пришлось нанять дополнительных сотрудников в отдел поддержки из-за наплыва звонков, с которым предприятие не справляется.

18 сентября Bild сообщил со ссылкой на результаты исследования института INSA, что более половины жителей ФРГ — 59% — опасаются, что предстоящей зимой не смогут расплатиться за электроэнергию или газ. Если такой сценарий сбудется, то, как следствие, возникнут сопутствующие проблемы, говорится в статье. К примеру, если не будут поступать деньги от граждан, то сложности возникнут у городских коммунально-бытовых служб. Это уже при негативном развитие событий может повлиять на работу общественного транспорта и различных учреждений, зависящих от городских бюджетов.

«Коммунально-бытовые службы оказались в сложной ситуации, — заявил премьер земли Нижняя Саксония Штефан Вайль. — С одной стороны, они должны сами все больше платить за энергию, а с другой — опасаться того, что к ним не будут поступать платежи. Меры поддержки, которые государство подготовило для бизнеса, должны распространяться и на городские коммунальные службы».

24 августа правительство ФРГ согласовало меры по экономии энергии в зимний период, которые позволят сократить потребление газа на 2-2,5%. Меры подразумевают, в частности, сокращение температуры при отоплении офисов и общественных учреждений с 20 до 19 градусов, отключение наружной рекламы и подсветки зданий и памятников с 22:00 до 06:00. Кроме того, владельцам магазинов запретят долго держать открытыми двери.