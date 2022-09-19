Россияне стали тратить больше времени на просмотр видео на YouTube, пишет «Коммерсант» со ссылкой на данные Mediascope. Согласно им, с начала года среднее время просмотра составляло 84 минуты, однако в июле выросло до 87 минут, а в августе — до 88 минут.

Охват YouTube, то есть число людей, которые хотя бы раз в сутки заходят в сервис, в августе вырос на 16% в годовом выражении и составил 48 млн человек, следует из данных Mediascope. По этому показателю сервис уступил только WhatsApp, «Яндексу», Google и VK. Исследование Mediascope учитывает данные пользователей старше 12 лет по всей России по декстопным и мобильным устройствам, данных за сентябрь пока нет.

Рост интереса к YouTube в России связан с «эскапизмом в обществе и усталостью от новостей», заявил в беседе с «Коммерсантом» гендиректор Telecom Daily Денис Кусков. «Люди ищут контент, который бы не касался политической и военной ситуации, а развлекательных передач на ТВ стало меньше. На YouTube такого контента много», — пояснил эксперт.

Рост времени, проведенного на YouTube, по его мнению, может также отражать ограничения в других видах развлечений: отсутствие голливудских премьер и изъятие фильмов и сериалов из библиотек онлайн-кинотеатров. «Если люди что-то не находят в онлайн-кинотеатрах, они ищут это либо в торрентах, либо на YouTube», — отметил Кусков.

Кроме того, в YouTube могут перетекать пользователи из ограниченного в России TikTok и заблокированного Instagram, отметил гендиректор ассоциации «Интернет-видео» Алексей Бырдин. Пользователи смотрели в этих соцсетях короткие вертикальные ролики, а «на YouTube есть похожий формат коротких видео», указал он.

С начала вторжения в Украину российские власти обсуждали возможную блокировку YouTube, сообщали «РИА Новости» со ссылкой на источник, близкий к Роскомнадзору. Однако, хотя российские суды штрафуют Google (владеет YouTube) за неудаление с видеосервиса «недостоверной информации» о боевых действиях (9 сентября было утверждено взыскание с Google 21,7 млрд руб. оборотного штрафа), вероятность крайней меры воздействия на ресурс через блокировку сейчас невелика, считает гендиректор Института исследований интернета Карен Казарян: «Полноценных альтернатив для YouTube нет, а его блокировка может привести к непредвиденным последствиям для других сервисов Google — могут возникнуть серьезные сбои».