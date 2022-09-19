Правительство Cловении объявило о выходе из программы бронетранспортера GTK Boxer (8х8) и об аннулировании подписанного в мае контракта с немецким консорциумом ARTEC GmbH на закупку 45 БТР cтоимостью €281,5 млн (плюс €61,93 млн в качестве НДС).

Решение об отказе от закупки немецких Boxer сделано правительством Словении по результатам аудиторского отчета, но, видимо, имеет политическую подоплеку, замечают специалисты российского Центра анализа стратегий и технологий, которые ведут военный блог bmpd.

«Правительство ознакомилось с аудиторским отчетом о целесообразности закупки колесных боевых машин 8x8 для нужд словенской армии и пришло к выводу, что Словения выйдет из программы Boxer. Об этом министерство обороны проинформирует Организацию по совместному сотрудничеству в области вооружений (Organization Conjointe de Coopération en matière d'Armement — OCCAR)», — отмечено в пресс-релизе военного ведомства страны.

До конца года минобороны Словении должно подготовить решение по формированию средней батальонной боевой группы и среднего боевого разведывательного батальона. При этом оно будет преследовать цель сэкономить не менее €400 млн. Общая стоимость развертывания обеих частей оценивается в €1,842 млрд. Военное ведомство запланировало закупить БТР 8x8 в 2017 году. В феврале 2019 года министерство оценило, что для продолжения проекта необходимо провести мероприятия для более комплексного подхода к формированию средней батальонной боевой группы (SrBBSk) и решило временно отложить реализацию проекта.

Однако в мае 2022 года контракт на закупку 45 Boxer был подписан и включил в себя логистический пакет, затраты на разработку и управление проектом, при этом в него не вошло оборудование для системы связи C4I, которое оценивается как минимум в 13,5 млн евро без НДС. В начале июня 2022 года министр обороны приказал провести внутреннюю проверку целесообразности закупки BKV 8x8. В рамках целесообразности внутренний аудит проверял, были ли процедуры закупки проведены таким образом, чтобы выбор БТР Boxer был экономичным, был ли процесс закупки эффективным и покупка прошла успешно.

При этом, как указывают эксперты ЦАСТ, реальной подоплекой принятого решения об аннулированнии Словенией закупки БТР Boxer является политика. Контракт на закупку Boxer подписал 11 мая предыдущий министр обороны Словении Матей Тонин. Однако уже в июне было сформировано в результате состоявшихся 24 апреля парламентских выборов новое правительство Словении, которое возглавила левоцентристская партия «Свобода». Новое правительство с самого начала заявляло о намерении оспорить закупку немецких Boxer как «слишком дорогостоящую», а сам Boxer критиковало как «непроверенный». Эпопея с закупкой Boxer стала уже второй попыткой Словении приобрести современные бронетранспортеры с колесной формулой 8х8, напоминают специалисты.

В 2006 году Словенией был заключен контракт с финской группой Patria на поставку и совместное производство 135 БТР Patria AMV в различных вариантах. Однако из-за последующих коррупционных разбирательств, неудовлетворенности словенских военных характеристиками машин AMV и сокращений словенского военного бюджета, министерство обороны Словении расторгло контракт с Patria в 2012 году после получения только 30 БТР AMV. Теперь одним из вариантов закупки новых БТР вместо Boxer, как сообщается, словенским министерством обороны рассматривается приобретение в Польше БТР Rosomak — лицензионного варианта Patria AMV.