Первая леди Турции Эмине Эрдоган была удостоена награды Совета мусульманских организаций США (USCMO) —ведущей мусульманской организации в Нью-Йорке — за выдающуюся гуманитарную деятельность.

Еще пять женщин-мусульманок были удостоены награды в номинации «Выдающиеся достижения» за работу в области науки, расширение прав и возможностей женщин, журналистику и борьбу с COVID-19. В частности, Айша аль-Адавия, основатель организации «Женщины в исламе», была награждена за активную деятельность в области прав человека и социальной справедливости, а Аиша Мустафаа, работавшая редактором еженедельной газеты «Мусульманский журнал» с января 1989 года, — за повышение роли женщин в обществе. Доктор Узман Сайед, председатель Целевой группы по борьбе с COVID-19 в Медицинском центре больницы «Добрый самаритянин» в Нью-Йорке, получил награду за работу в пандемию COVID-19. Тахани Амер, руководитель программы отдела наук о Земле Управления научных миссий НАСА, была награждена за вклад в науку. Тахера Рахман, журналистка-мусульманка, была удостоена награды за то, что вдохновляла молодых мусульман заниматься журналистикой.

«Я счастлива быть с вами на этой крайне значимой церемонии награждения. Я принимаю эту награду от имени моей страны, которая является совестью мира, — сказала Эмине Эрдоган на церемонии. — Наша религия говорит нам, что лучшее соревнование между людьми — это соревнование в добрых делах».

Первая леди Турции напомнила, что, согласно Глобальному отчету о гуманитарной помощи за 2022 год, Турция по-прежнему остается самой щедрой нацией в плане поддержки беженцев и внутренне перемещенных лиц во всем мире. «Мы работали, чтобы быть первыми среди тех, кто приходит на помощь нуждающимся, независимо от их религии, языка и расы, подчеркнула Эмине Эрдоган. Турция продолжает оказывать гуманитарную помощь не только на двустороннем уровне, но и через ООН, и в 2021 году объем достиг $7,7 млрд — помощь получили 122 страны, включая Сирию, Сомали и Палестину.

Турция также работает над удовлетворением медицинских потребностей нуждающихся, сказала Эрдоган, приводя в пример больницы, построенные в Судане, Сомали и Бангладеш.

«Опыт гуманитарной помощи Турции — это гораздо больше, чем внешняя политика», — констатировала она.

Известно, что первая леди Турции инициировала нацпроекты по поощрению образования среди девочек и женщин, проекты в области здравоохранения для детей, женщин и беженцев, а в 2017 году запустила проект «Ноль отходов», чтобы привлечь внимание к изменению климата и загрязнению.

Число беженцев в мире превысило 100 миллионов, в том числе из-за войны в Украине, что знаменует собой «драматическую веху», указала Эмине Эрдоган: «Как вы знаете, наши земли на протяжении всей истории были убежищем для людей, спасавшихся от войны и преследований. Мы открыли двери этого убежища и для наших украинских братьев и сестер».

Первая леди также побывала в Мьянме в 2012 году и посетила лагеря беженцев рохинджа в Бангладеш в 2017 году, несмотря на сложную ситуацию в то время.

Эмине Эрдогана также поддерживала расширение прав и возможностей женщин в Африке. В период с 2014 по 2020 год она посетила более 20 африканских стран, включая Алжир, Эфиопию, Сомали, Танзанию. Первая леди считает, что если женщины станут сильнее, то и семьи, и дети тоже будут благополучными.