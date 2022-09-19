1 человек погиб и около 150 пострадали в результате землетрясения в Тайване

В Тайване в результате землетрясения 6,9 балла погиб один человек, еще около 150 получили ранения. По сообщениям местных властей, подземные толчки ощутили 33 млн человек. Тайвань находится на стыке двух тектонических плит, поэтому остров подвержен землетрясениям. #Тайвань #землетрясение #разрушения