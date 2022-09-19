ПОЛИТИКА
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Первая леди Турции получила международную награду в США
Опыт Турции по оказанию гуманитарной помощи — это гораздо больше, чем внешняя политика. Об этом заявила Эмине Эрдоган в Нью-Йорке на церемонии награждения Совета мусульманских организаций США за выдающуюся гуманитарную деятельность. Первая леди получила награду «За вклад в успех мусульманок и их участие в жизни общества» #trtнарусском #ЭминеЭрдоган #награда #мусульмане #сша #эрдоган #трт #турция #новости
Первая леди Турции получила международную награду в США / Others
19 сентября 2022 г.
Истории
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