Турецкий Красный Полумесяц продолжает оказывать помощь жертвам наводнения в Пакистане

Турецкий Красный Полумесяц (Türk Kızılay) раздал очередные продуктовые наборы пострадавшим от наводнения пакистанцам. Ранее из Турции в Пакистан отправили более 633 тонн гуманитарной помощи. В результате стихии погибли 1427 человек, в том числе 510 детей. Более 12 тыс. пострадали. Полностью разрушены 568 тысяч домов. #trtнарусском #Kizilay #помощь #Пакистан