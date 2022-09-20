ПОЛИТИКА
1 МИН ЧТЕНИЯ
Турецкий Красный Полумесяц продолжает оказывать помощь жертвам наводнения в Пакистане
Турецкий Красный Полумесяц (Türk Kızılay) раздал очередные продуктовые наборы пострадавшим от наводнения пакистанцам. Ранее из Турции в Пакистан отправили более 633 тонн гуманитарной помощи. В результате стихии погибли 1427 человек, в том числе 510 детей. Более 12 тыс. пострадали. Полностью разрушены 568 тысяч домов. #trtнарусском #Kizilay #помощь #Пакистан
Турецкий Красный Полумесяц продолжает оказывать помощь жертвам наводнения в Пакистане / Others
20 сентября 2022 г.
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us