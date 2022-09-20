Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в интервью американскому телеканалу PBS в Нью-Йорке заявил, что в завершении российско-украинской войны особое значение имеет позиция России. Он напомнил, что в Узбекистане — на полях саммита ШОС — состоялись обширные переговоры с президентом России Владимиром Путиным.

«Я понял, что и они прилагают усилия, чтобы завершить это дело как можно скорее. Нынешний ход событий может повлечь большие проблемы. На данный момент, например, достигнута договоренность об обмене пленными, по 200 с каждой стороны. Это хорошее достижение… С другой стороны, наши друзья и технический персонал всесторонне занимаются вопросами агропродукции. И это, конечно же, тоже хороший ход событий. Но здесь важно, чтобы и Украина проявляла одинаковое с Россией понимание, и отныне необходимо быть обоюдно настроенными, чтобы остановить эти конфликты, эту войну», — сказал президент Эрдоган.

По словам президента Турции, особую значимость имеет возвращение украинских территорий при достижении мира между Москвой и Киевом. «Это то, что нужно, и то, что ожидается. В этом вопросе господин Гутерриш (генсек ООН — прим. редакции) сделал определенные шаги. Есть шаги, которые предприняли и мы. Эти шаги и это возвращение (территорий — прим. редакции) действительно облегчат нашу работу», — отметил Эрдоган.

Эрдоган подчеркнул, что с 2014 года на встречах с Путиным он призывает вернуть Крым украинским властям. «Мы сказали им, что если вы пойдете на этот шаг, то успокоите и нас, успокоите Украину, успокоите и крымских татар. Но, к сожалению, с тех пор той стороной не было предпринято ни одного шага в этом направлении», — констатировал президент.

Отвечая на вопрос «смогли ли русские оправдать это вторжение», Эрдоган сказал: «Нет никакого оправдания вторжениям. И причинно-следственную связь в этом вторжении лучше всего могут объяснить господин Зеленский и господин Путин, а не мы. Они лучше всех знают причины этого. Турция при оценке этих причин выступает за то, чтобы выслушать здесь обе стороны как страна, которая ведет сбалансированную политику. Вот почему у нас есть настойчивое желание свести вместе этих лидеров. Я хотел свести их вместе, услышать это от них. Мы еще не добились успеха, но я не отчаиваюсь», — подчеркнул Реджеп Тайип Эрдоган.

Он также указал, что на вопрос об ответственности за массовые захоронения, обнаруженные в регионах, ранее занятых российскими войсками, «самый идеальный ответ даст ООН после проведенных работ». По словам Эрдогана, Турция проводит переговоры как с российской стороной, так и украинской, стремясь достичь результата.

«Мы ведем переговоры и с господином Путиным, и с господином Зеленским. Также и генеральный секретарь ООН продолжает контакты с господином Путиным, и с господином Зеленским. Что это означает? Если мы хотим достичь результата, то мы должны переговорить с обоими лидерами, а не выступать на стороне одного из них. Конечно, важно и это видеть, люди гибнут не только с украинской стороны, но и с российской», — отметил президент Турции.

В рамках интервью PBS Реджеп Тайип Эрдоган также ответил на вопрос, «хочет ли он видеть Турцию как часть Востока или часть Запада». «Я должен очень четко заявить, что мы являемся частью мира: мы — ни Восток, ни Запад. Географически большая часть нашей страны принадлежит востоку. Его западная часть меньше. Но Европейский Союз постоянно сдерживал нас в течение 52 лет. К сожалению, Евросоюз до сих пор не сделал нас членами своего сообщества за 52 года. И они все еще продолжают это сдерживание, в то время как мы — страна НАТО. Несмотря на то что мы являемся страной НАТО, даже страны НАТО задерживают нас в процессе вступления в ЕС. Мы — страна, входящая в пятерку лидеров НАТО по уровню поддержки, которую оказываем», — отметил он.

В продолжение этой темы Эрдоган заявил, что Турция в связи со столь прочной позицией и таким отношением ЕС может себе позволить участвовать в различных мероприятиях без оглядки на тех, кто больше полувека не желает признавать страну своим компаньоном.

«И когда мы ведем подобные переговоры, мы не будем отчитываться перед Европейским союзом. Мы встречаемся со всеми странами мира. Я встречаюсь с господином Си, я встречаюсь с господином Путиным, я встречаюсь с господином Моди. Я веду переговоры со всеми странами, потому что мы все — часть этого мира», — подчеркнул Эрдоган.

В этой связи президент Турции указал на то, что турецко-американские отношения в оборонной промышленности не находятся на желаемом уровне: «И в оборонке мы не на том уровне, на котором хотим. Например, у нас есть нерешенный вопрос о F-16... Принимаются определенные политические решения, результатом которых является введение санкций против Турции. Такое не очень подобает двум дружественным странам». Реджеп Тайип Эрдоган уточнил, что Турция «получила поддержку республиканцев» по вопросу закупки истребителей. «Что мы будем делать, если не сможем добиться от США результатов по F-16? Конечно, мы позаботимся о себе»,— заключил президент.