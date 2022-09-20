Крупнейший контейнерный терминал на юге России — Новороссийское узловое транспортно-экспедиционное предприятие (НУТЭП), принадлежащее группе «Дело» Сергея Шишкарева, — подготовят для «стабильного перемещения товаров» с помощью около 100 автопоездов (автомобиль-тягач плюс прицеп) за один судозаход из Турции. Прибывающие на причал НУТЭПа паромы с грузовыми фурами начнут обслуживать на специально оборудованной для этого площадке. Разместить специальную площадку для грузов из Турции планируется за пределами терминала, в селе Кирилловка на улице Лермонтова, 1.

Об этом говорится в пояснительной записке Минфина от 13 сентября к проекту постановления правительства, которое касается участков в Новороссийске для доставки товаров в Россию.

Реализация постановления будет способствовать повышению пропускной способности порта Новороссийск, пишет РБК со ссылкой на пресс-службу Федеральной таможенной службы. Из всех терминалов, которые работают в Новороссийской бухте, наиболее приспособленным для приема автомобильных грузовых паромов оказался причал номер 39а, расположенный на контейнерном терминале НУТЭП, пояснил РБК представитель «Дела». Сейчас НУТЭП обслуживает турецкие паромы с рефрижераторными прицепами без тягачей.

Решение о подготовке новороссийского транспортного узла к приему крупных автомобильных грузовых паромов принято из-за резкого роста турецкого экспорта в Россию в 2022 году на фоне западных санкций. В июле 2022 года он составил $731 млн, что на 75% больше, чем в июле прошлого года.

«Турция стала для России основной страной в Азово-Черноморском бассейне, которая поддерживает нормальные торговые и логистические отношения. Она же транзитный хаб для перемещения грузов по новым транспортно-логистическим цепочкам, которые были выстроены взамен разорванных из-за санкций», — сказал РБК источник в крупной российской транспортной компании.

«Дорожная карта» по организации регулярного паромного сообщения с Турцией через Новороссийск обсуждалась на совещании у первого вице-премьера Андрея Белоусова 8 сентября. Она находится пока в работе, уточнил представитель Белоусова.

У терминала НУТЭП, расположенного в юго-восточной части порта Новороссийск, большой потенциал для увеличения объемов перевалки грузов, перевозимых фурами на паромах между Турцией и Россией, сказано в пояснительной записке. Дополнительная провозная мощность на этом маршруте будет, безусловно, востребованной российскими грузоотправителями и грузополучателями, подтвердил РБК представитель Российского экспортного центра.