На внутреннем клапане реактора баварской АЭС Isar II обнаружили протечку, работу станции придется остановить на одну неделю для ее устранения, сообщила Preussen Elektra — дочерняя компания немецкого коммунального предприятия E.ON, передает телеканал Tagesschau.

В Министерстве окружающей среды заверили, что на безопасность АЭС это не повлияет. Станция сможет работать до запланированного завершения работы 31 декабря, однако для резервной эксплуатации после этой даты уже в октябре потребуется ремонт, который займет около недели.

Tagesschau отмечает, что Isar II является одной из двух атомных станций (наряду со станцией Неккарвестхайм в Баден-Вюртемберге), которые считаются резервными. Вице-канцлер Роберт Хабек говорил, что они должны будут оставаться доступными для эксплуатации до апреля следующего года на случай перебоев электроснабжения.

Власти Германии начали закрывать АЭС в 2011 году после аварии на Фукусиме. Хабек указывал, что потребление газа в случае продления эксплуатации АЭС снизится незначительно — на 2%.

В этом году из-за сокращения поставок российского газа некоторые немецкие политики предлагали продлить работу трех АЭС до 2024 года. В частности, с таким требованием выступил лидер немецкой оппозиции, глава партии «Христианско-демократический союз Германии» (ХДС) Фридрих Мерц. «Если правительство будет продолжать в том же духе, придерживаться отказа от атомной энергетики по идеологическим причинам, нам грозит отключение электричества в начале следующего года», — предупредил политик.

Ранее подрядчики французской энергетической корпорации Électricité de France (EDF) предложили увеличить предельный уровень радиоактивных доз, которым могут подвергаться ряд технических специалистов для работы на АЭС. Такая инициатива возникла из-за образовавшейся прошлой зимой коррозии на нескольких атомных станциях, сотрудникам придется провести на станциях больше времени, чем прежде, чтобы устранить проблему.