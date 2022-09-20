ПОЛИТИКА
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В освобожденном Изюме эксгумировали 146 тел
В массовом захоронении в деоккупированном Изюме обнаружили тела 450 человек, многие со следами насильственной смерти, сообщают украинская прокуратура и местные власти. 146 тел, в том числе трупы 2 детей, эксгумировали судмедэксперты. Город Изюм, как и многие другие населенные пункты Харьковской области, больше 6 месяцев находился под контролем российских вооруженных сил. #trtнарусском #братскаямогила #эксгумация #Изюм #украина #освобождение #трт #новини #новости
В освобожденном Изюме эксгумировали 146 тел / Others
20 сентября 2022 г.
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