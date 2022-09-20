В Мексике мощный подземный толчок произошел в годовщину землетрясений

В Мексике в результате землетрясения магнитудой 7,6 балла погиб один человек. Частично разрушены несколько больниц, больше миллиона людей остались без света. В США предупреждают, что у побережья существует риск цунами. Последний раз страна пережила смертоносное землетрясение 19 сентября 2017. Тогда погибли 369 человек. Ранее в этот день, но уже в 1985 году, стихия унесла жизни более 10 тысяч человек. #trtнарусском #Мексика #землетрясение #разрушения #новости