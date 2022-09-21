Государственный украинский концерн «Укроборонпром» сообщил о начале строительства на территории страны завода по производству боеприпасов совместно с одной из стран НАТО. Соответствующее заявление было размещено во вторник вечером на сайте концерна.

««Укроборонпром» совместно со страной-членом НАТО строит боеприпасный завод. Соответствующее соглашение стороны подписали накануне. Боеприпасы будут производиться по стандартам альянса», — говорится в сообщении.

Отмечается, что это уже «второе оборонное предприятие, о строительстве которого достигнуты международные договоренности, заключен соответствующий договор».

В то же время в «Укроборонпроме» не сообщили, где именно будет построен завод. Название государства-члена НАТО также не указывается.

Кроме того, «Укроборонпром» продолжает заниматься комплектацией боевых подразделений, указала представительница концерна Наталья Сад на брифинге. По словам Сад, предприятия круглосуточно производят, модернизируют и восстанавливают необходимое вооружение. С началом полномасштабного вторжения предприятия концерна передали ВСУ в пять раз больше военной техники и вооружения, чем за весь прошлый год, отметила спикер. Наталья Сад добавила, что некоторая техника уже ремонтируется по пятому кругу. Восстановление бронированных машин сейчас является одним из самых важных приоритетов.

Госконцерн «Укроборонпром» был создан в 2010 году с целью обеспечения эффективного функционирования и управления субъектами хозяйствования государственного сектора экономики, которые осуществляют хозяйственную деятельность в сфере разработки, изготовления, реализации, ремонта, модернизации и утилизации вооружения, военной и специальной техники и боеприпасов, участвующих в военно-техническом сотрудничестве.