Продажи туров в Турцию на Новый год уже превышают значения прошлого года в несколько раз, говорится в сообщении АТОР.

«Туристы начали активно бронировать новогоднюю Турцию. По состоянию на середину сентября 2022 года показатели продаж туров на Новый год у ряда туроператоров уже в несколько раз превышают значения аналогичного периода прошлого года», — отмечается в сообщении.

При этом в АТОР отметили, что туроператоры пока в процессе выставления своих полетных программ на зиму и Новый год. Тем не менее, по данным АТОР, эксперты ожидают существенного роста спроса на новогоднюю Турцию. По прогнозам Space Travel, спрос подрастет минимум на 30-40%. Уже сейчас, по наблюдениям туроператоров, бронирования на новогодние даты идут намного лучше, чем в начале осени прошлого года.

«Заявки идут очень активно. По нашим расчетам, объем отправленных туристов на новогодние даты должен быть в пять раз больше по сравнению с прошлым годом», — подсчитали в Pegas Touristik. «Спрос на новогодние туры сейчас выше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Для сравнения: в прошлом году в середине сентября забронировано было в 25 раз меньше новогодних туров. На данный момент туры в Турцию на Новый год покупают туристы из Москвы, Екатеринбурга, Самары, Минеральных Вод, Сочи, Уфы, Санкт- Петербурга и Казани», — рассказали АТОР в пресс-службе Anex Tour.

Активны в вопросе покупки туров в Турцию на Новый год и туристы Fun&Sun, Tez Tour, «Интуриста». В Space Travel АТОР сообщили о том, что, несмотря на то, что для Турции характерна относительно небольшая глубина продаж и основной всплеск спроса на новогодние туры будет не раньше ноября, заявки на Новый год уже есть.

Пока наибольший интерес туристы проявляют к новогодним турам в Стамбул, но потом будут пользоваться спросом и другие регионы Турции, в том числе Анталья, пояснили в АТОР. С FUN&SUN недельные новогодние каникулы в Анталье можно провести за 140 тысяч рублей на двоих, с PEGAS Touristik «все включено» в отелях разных категорий — от 136,3 тысячи рублей, а короткие туры от четырех ночей — от 80,7 тысячи рублей. Семь ночей в пятизвездочном отеле с уже включенным новогодним ужином у ANEX Tour стоят от 172,8 тысячи рублей.