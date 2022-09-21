Цены производителей (индекс PPI) в Германии в августе совершили рекордный рывок за все время ведения статистики (с 1948 года) и взлетели на 45,8% по сравнению с тем же месяцем прошлого года, свидетельствуют данные Федерального статистического управления (Destatis).

Индекс обновлял рекорды практически каждый месяц с декабря прошлого года. Аналитики в среднем ожидали продолжения замедления темпов роста цен до 37,1% с июльских 37,2%, сообщает Trading Economics.

Индекс PPI без учета цен на энергоресурсы в прошлом месяце увеличился на 14%.Стоимость энергоносителей подскочила в 2,4 раза (на 139%), в том числе природного газа — втрое (на 209%), электричества — в 2,8 раза (на 175%).

Цены на потребительские товары длительного пользования выросли на 10,9%, кратковременного — на 16,9%, включая подорожание на 22,3% продуктов питания.

В помесячном выражении цены производителей в августе повысились на 7,9%, что также стало самым значительным приростом в истории. Эксперты ожидали гораздо менее значительного повышения — на 1,6%. В июле показатель увеличился на 5,3%.

7 сентября глава Deutsche Bank Кристиан Севинг, выступая на мероприятии Handelsblatt Banking Summit во Франкфурте, заявил, что рецессия в Германии является неизбежной на фоне трудностей, с которыми компании и потребители сталкиваются ввиду высокой инфляции. Экономика достаточно сильна, чтобы справиться с грядущей рецессией, добавил он, указав на сильные балансовые ведомости предприятий и сравнительно низкую, по международным стандартам, долговую нагрузку, тем не менее Севинг призвал центробанки к решительным мерам по борьбе с инфляцией.

«Чем дольше инфляция остается высокой, тем сильнее напряженность и выше вероятность социальных конфликтов», — указал глава крупнейшего банка Германии.