Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прокомментировал состоявшийся обмен пленными между Россией и Украиной. По его словам, к этому обмену он лично приложил все усилия, и эта работа «увенчалась успехом».

«Произошедший при посредничестве Турции обмен пленными является важным шагом на пути к прекращению войны», — указал Реджеп Тайип Эрдоган.

В рамках обмена России выдали 50 пленных, в том числе бывшего народного депутата и лидера движения «Украинский выбор» Виктора Медведчука, а Украине 215, среди них командиры батальона «Азов» Денис Прокопенко («Редис») и Святослав Паламара «Калина».

Глава офиса президента Украины Ермак уточнил, что всего из плена были освобождены 108 бойцов «Азова». Президент Украины Владимир Зеленский в ночь на четверг сказал, что, по условиям обмена, 5 командиров «Азова» будут находиться в Турции до окончания боевых действий «под личные гарантии турецкого президента». Он поблагодарил Реджепа Тайипа Эрдогана за усилия по освобождению украинских военных из российского плена.

«Украина договорилась с Турцией — я говорил об этом с президентом Эрдоганом, — что пять наших командиров, освобождаемых из плена, будут находиться в полной безопасности, в комфортных условиях и под личной протекцией президента Турции. На время до конца войны. Но мы обеспечим их семьям возможность с ними видеться. Сергей Волынский, Святослав Паламарь, Денис Прокопенко, Олег Хоменко, Денис Шлега. Еще раз благодарю президента Эрдогана!», — сказал Зеленский.

«За них довелось бороться больше всего. И сложнее всего. Им угрожало самое страшное. Пятеро супергероев — в обмен на них мы отдали 55 тех, кто не заслуживает ни жалости, ни сочувствия, ни слез тех, кто воевал против Украины и тех, кто предал Украину, тех, кто нам с вами точно не нужен», — сказал украинский президент в видеообращении.

В общей сложности, по словам Зеленского, из российского плена освобождены 215 человек, том числе 108 бойцов батальона «Азов». «Это воины Нацгвардии, нашей армии, Военно-морских сил, пограничники, полицейские, теробороновцы, работники СБУ и другие», — сказал он и пообещал «сделать все, чтобы спасти всех, кто находится в плену». По словам Зеленского, среди освобожденных в результате обмена «герои Украины Евгений Бова и Лев Пашко, а также фотограф с «Азовстали» Дмитрий Козацкий (Окрест)».

Зеленский в ночь на четверг в прямом эфире поговорил с участниками обмена. Он заявил, что Медведчук «не представлял никакого интереса для следствия». Медведчук — бизнесмен и один из лидеров украинской оппозиции, был главой политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ликвидирована решением Верховной Рады в середине мая). Российский президент — крестный отец его дочери. 27 февраля, через несколько дней после начала вторжения в Украину, советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко заявил о побеге Медведчука из-под домашнего ареста. 12 апреля Зеленский сообщил, что политика задержали, и опубликовал фотографию с Медведчуком в наручниках.

Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан поблагодарил Турцию за посредничество в обмене военнопленными между Украиной и Россией. «Выражаю признательность правительству Турции за решающий вклад в реализацию зерновой сделки, а также за посредничество в обмене пленными между Украиной и Россией», — сказал Салливан.

Вечером 21 сентября Саудовская Аравия сообщила об освобождении Москвой десятерых иностранцев, взятых в плен во время военных действий в Украине. Обмен происходил при посредничестве наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бин Сальмана. В числе освобожденных — пять граждан Великобритании, два американца, марокканец, швед и хорват, уточняет Reuters. Как сообщает «Аль-Арабия» со ссылкой на британские власти, среди освобожденных Эйден Аслин, приговоренный сепаратистами «ДНР» к смертной казни. Также по данным саудовских СМИ и Reuters, среди них британец Шон Пиннер, марокканец Саадун Брагим, американцы Александер Дрюке и Энди Хьюн.