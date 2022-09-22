Федеральный комитет по операциям на открытом рынке ФРС США повысил диапазон базовой ставки (процент, под который коммерческие банки в США кредитуют друг друга на короткие сроки) на 0,75 п. п. третий раз подряд. Это самое агрессивное ужесточение денежно-кредитной политики ФРС с 1980-х, отмечает Bloomberg.

Диапазон базовой ставки теперь составляет 3–3,25% — это самый высокий уровень со времен финансового кризиса 2008 года. До марта этого года ставка ФРС в течение двух лет находилась в диапазоне 0–0,25%, после чего регулятор начал ужесточать политику в рамках борьбы с ускорившейся инфляцией.

Инфляция остается повышенной, дополнительное давление на нее и мировую экономическую активность оказывает вторжение России в Украину и «связанные с этим события», говорится в заявлении ФРС. Регулятор добавил, что считает «уместным» дальнейшее повышение ставки.

Согласно опубликованному прогнозу, чиновники ФРС ожидают, что процентные ставки достигнут 4,4% к концу этого года и 4,6% в 2023 году. Снижения ставок не ожидается до 2024 года, а возвращения инфляции к целевому показателю ФРС в 2% — до 2025 года. Прогноз роста экономики США в 2022 году понижен до 0,2% против прогнозировавшихся в июне 1,7%, в 2023 году — до 1,2% с 1,7%. Уровень безработицы, согласно прогнозу, вырастет до 3,8% в этом году и до 4,4% в 2023 году.

Ранее в рамках выступления на ежегодном экономическом симпозиуме глав центральных банков в Джексон-Хоуле Джером Пауэлл заявил, что, вероятнее всего, ФРС продолжит ужесточать денежно-кредитную политику для борьбы с инфляцией. Он также отметил, что повышение процентных ставок и ухудшение условий на рынке труда приведут к снижению инфляции, что «принесет определенную боль домохозяйствам и предприятиям». Однако, по его словам, неспособность обуздать рост цен «принесет гораздо большую боль».

В этом месяце основатель крупнейшего в мире хедж-фонда Bridgewater Associates Рэй Далио заявил, что ФРС для сдерживания рекордной инфляции должна будет сильно повысить ставки и поднять их к верхней границе диапазона 4,5–6%. При этом рост ставок до 4,5% уже приведет к падению цен на американские акции почти на 20%, предупредил миллиардер.

Аналитики Goldman Sachs спрогнозировали, что если ужесточение денежно-кредитной политики в США приведет к росту безработицы до 6%, то индекс S&P 500 (включает в себя ТОП 500 самых крупных компаний по капитализации из различных секторов экономики) может рухнуть до 2900 пунктов, что на 24,77% ниже уровня закрытия 20 сентября. Столь мрачный сценарий подразумевает ужесточение финансовых условий, сравнимое с глобальным финансовым кризисом 2008 года, а до него — с рецессиями в начале 1980-х. Более оптимистичный прогноз предполагает, что уровень безработицы вырастет до 5,1%. В таком случае, по прогнозам аналитиков, S&P 500 упадет на 11,80% и опустится до отметки 3400 пунктов.