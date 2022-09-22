Поставщик IT-решений Softline, основанный в России, подписал соглашение о приобретении турецкой компании Makronet — партнера Microsoft по облачным сервисам, говорится в сообщении компании.

«Softline <...> сегодня объявила о подписании соглашения о приобретении Makronet, ведущего турецкого партнера Microsoft Cloud Services Provider (CSP). Это приобретение представляет собой значительное дополнение к бизнесу Softline в Турции и регионе MEA», — отмечается в сообщении.

Сделка поможет Softline укрепить свой существующий бизнес на развивающемся турецком рынке информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), стоимость которого в 2021 году, по данным Deloitte и Турецкой ассоциации индустрии информатики, составила $29,9 млрд, объяснили в компании.

Компания Makronet была основана в 2000 году и является поставщиком IT-решений, специализирующихся исключительно на облачных технологиях Microsoft. В дополнение к облачным решениям Microsoft компания также предлагает услуги по управлению правами на ПО (Software Asset Management, SAM) и выполнению требований европейского законодательства в сфере защиты персональных данных (General Data Protection Regulation, GDPR).

«Добавление выдающегося опыта Makronet в предоставлении решений Microsoft на турецком рынке за последние 20 лет является огромным стимулом для достижения цели Softline стать лидером цифровой трансформации в Турции и дальнейшего укрепления наших позиций во всем мире», — отметил гениректор Softline Сергей Черноволенко, слова которого приводятся в сообщении.

После сделки ключевой менеджмент Makronet — гендиректор и основатель Гуцли Тугай (Güçlü Tuğay), Озгур Озгунгор (Özgür Özgüngör) и Озге Тугай (Özge Tuğay) — останутся в компании.

Softline в конце 2021-го провела IPO (первичное размещение акций) на Лондонской фондовой бирже, напоминает российский портал CNews. Тогда компания привлекла $400 млн, которые планировалось потратить на сделки в сфере слияний и поглощений. Еще до IPO компания Softline активно скупала иностранные организации. В 2020-2021 гг. было консолидировано 100% акций индийской Embee, работающей в сфере лицензирования ПО и являющейся крупным партнером Microsoft. Стоимость приобретения составила $42 млн. В 2020-м было приобретено 62,4% в одноименной немецкой компании Softline AG, занимающейся консалтингом в сфере управления ПО и IT-инфраструктуры. Сумма сделки составила $12,6 млн. В 2021-м было приобретено 51% в египетской компании Digitech for Information Technology, являющейся одним из ключевых партнеров Microsoft в этой стране. Сумма сделки составила $14,88 млн.

В 2022 году Softline приобрела компанию Seven Seas Technology из ОАЭ — крупного партнера Microsoft, Cisco и HPE. Тот факт, что Softline активно скупает партнеров Microsoft по всему миру, связан с тем, что и сама компания является крупным партнером американской корпорации. В 2020-м 59% от оборота Softline пришлось на Microsoft. Летом 2022-го — после начала войны в Украине — в Softline приняли решение о разделе бизнеса на две части: российскую (Softline Russia) и международную (Softline Global).