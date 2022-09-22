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Эрдоган: США — второй по величине поставщик газа для Турции
Турция готова и дальше закупать сжиженный природный газ (СПГ) из США на выгодных условиях и экспортировать его в другие страны региона. Об этом президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил на инвестиционном мероприятии, организованном Деловым советом Турции и США в Нью-Йорке. #trtнарусском #Турция #США #СПГ #газ #импорт #Эрдоган #трт #природныйгаз #новости
Эрдоган: США — второй по величине поставщик газа для Турции / Others
22 сентября 2022 г.
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