Эрдоган: США — второй по величине поставщик газа для Турции

Турция готова и дальше закупать сжиженный природный газ (СПГ) из США на выгодных условиях и экспортировать его в другие страны региона. Об этом президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил на инвестиционном мероприятии, организованном Деловым советом Турции и США в Нью-Йорке. #trtнарусском #Турция #США #СПГ #газ #импорт #Эрдоган #трт #природныйгаз #новости