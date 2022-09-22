Чавушоглу: референдум в украинских регионах указывает на серьезность ситуации

Объявление частичной мобилизации в РФ и референдумы в Луганске, Донецке, Херсоне и Запорожье — показатель того, насколько серьезна ситуация. Об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, комментируя в Нью-Йорке развитие процессов вокруг войны России и Украины. #trtнарусском #Украина #Россия #Турция #Чавушоглу #референдум #война #дипломатия #новости