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Чавушоглу: референдум в украинских регионах указывает на серьезность ситуации
Объявление частичной мобилизации в РФ и референдумы в Луганске, Донецке, Херсоне и Запорожье — показатель того, насколько серьезна ситуация. Об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, комментируя в Нью-Йорке развитие процессов вокруг войны России и Украины. #trtнарусском #Украина #Россия #Турция #Чавушоглу #референдум #война #дипломатия #новости
Чавушоглу: референдум в украинских регионах указывает на серьезность ситуации / Others
22 сентября 2022 г.
Истории
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