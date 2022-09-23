ПОЛИТИКА
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Бразильский художник привлекает внимание к проблеме беженства и миграции
Бразильский художник-монументалист Эдуардо Кобра создал мурал «Окно, открытое в мир» на стене перед Музеем иммиграции в Сан-Паулу. На картине площадью 736 м² изображены портреты восьми реальных мигрантов и беженцев разного происхождения.   #trtнарусском #Бразилия #художник #мурал #ЭдуардоКобра #мигранты #иммигранты #искусство #беженцы #трт #новости
Бразильский художник привлекает внимание к проблеме беженства и миграции / Others
23 сентября 2022 г.
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