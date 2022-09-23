Россия вошла в тройку стран-лидеров по объему офшорных платежей в юанях — по итогам августа на ее долю пришлось 4,3% операций с китайской валютой за пределами Китая, сообщает РБК со ссылкой на отчет SWIFT — Международной банковской системы передачи информации и совершения платежей. Впереди России Гонконг (71,14%) и Великобритания (5,75%).

Из ежемесячных отчетов SWIFT следует, что рост доли России в объеме платежей офшорным юанем произошел в последние пять месяцев. До весны 2022 года Россия не входила в топ-15 стран с наибольшей долей, в апреле она вышла на 12-е место с долей 0,62%. По итогам мая доля России увеличилась до 0,79%, а по итогам июня до 1,42% (седьмая строчка). В июле показатель вырос до 3,9% и Россия впервые заняла третье место, которое сохраняет в настоящий момент.

Управляющий директор «Газпромбанк Private Banking» Егор Сусин отметил, что в статистике отразился рост операций в юанях на фоне ограничений в отношении доллара и евро. На Московской бирже также наблюдается значительный рост доли юаня — за пять месяцев 2022 года в объеме биржевых валютных торгов она выросла в 14 раз. По данным Мосбиржи, в августе общий объем торгов в паре юань/рубль с расчетами на завтра достиг 1,3 трлн рублей. В среднем в день по этой паре совершалось сделок на 55,5 млрд рублей, следует из данных биржи.

Как писал TRT на русском, в августе физлица нарастили покупки юаня на фоне начавшейся в середине августа нетто-продажи «недружественных» валют (доллара и евро) за рубли, которая наблюдалась впервые с апреля 2022 года, однако имела кратковременный характер. Как подчеркивали в ЦБ, несмотря на рост интереса россиян к юаню, основной спрос на биржевом рынке обеспечивали системно значимые кредитные организации и другие банки. Так, в августе они купили юань на 193,1 млрд рублей и 58,8 млрд рублей, а с начала года — юаней на общую сумму более 1 трлн рублей (691,3 и 375,1 млрд рублей соответственно).

При этом Центробанк был доволен такой ситуацией, отмечалось в материалах регулятора: «В текущих геополитических условиях рост объема торгов валютами дружественных стран является положительной тенденцией, которая отражает общее стремление участников экономики к снижению санкционных рисков, а также переориентацию экспорта и импорта на контрагентов из дружественных стран».

Ведущий аналитик отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции» Олег Сыроваткин ожидает дальнейшего роста доли России в общем объеме платежей в юанях — во-первых, будут расти импортные операции в юанях, во-вторых, по мере отказа стран Запада от российских энергоносителей вырастут объемы экспортных операций, номинированных в юанях. В-третьих, добавляет он, ЕС обсуждает новые санкции, в том числе финансовые, против России, что может активизировать использование юаня российскими компаниями, отметил он в комментарии РБК.

По словам Сусина, юань становится для России базовой валютой, поэтому страна постепенно будет двигаться ко второму месту в рейтинге офшорных центров юаня и со временем может догнать Великобританию. Эксперт добавил, что темпы роста доли России в платежах офшорным юанем в августе снизились — «резкий переход уже случился», в дальнейшем динамика будет замедляться.

В июне министр финансов Антон Силуанов указывал, что правительство рассматривает возможность перенаправить доходы от энергоносителей в иностранную валюту, чтобы косвенно ослабить рубль. Позже стало известно, что Минфин разрабатывает возможность в рамках бюджетного правила пополнения и расходования средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) в китайских юанях, а также в индийских рупиях и турецких лирах и других валютах дружественных стран.