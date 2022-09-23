«Яндекс» начал строительство нового дата-центра в Калуге на территории индустриального парка «Грабцево», говорится в релизе компании.

Согласно ему, в дата-центре будет более 3800 серверных стоек, а общая проектная мощность площадки составит 63 МВт, что в 1,5 раза больше, чем в наиболее мощном из существующих дата-центров «Яндекса». Открытие первой зоны запланировано на первое полугодие 2023 года.

Дата-центр в Калуге будет использоваться для размещения оборудования клиентов. Распределение нагрузки на несколько центров позволит обеспечить отказоустойчивость приложений клиентов и снизить вероятность потери данных, заявили в компании. До сих пор в России «Яндекс» использовал три дата-центра: в Московской, Владимирской и Рязанской областях.

При создании калужского центра будет использоваться собственное оборудование, в том числе для электроснабжения, заявили в компании. Объем инвестиций в строительство объекта там не раскрыли.

Руководитель направления дата-центров CORE.XP Томас Ходгкинсон заявил РБК, что строительство подобного ЦОДа может обойтись в 170–190 млн рублей. «Поскольку речь идет о строительстве дата-центра с мощностью 15 КВт на стойку, а в Калуге стоимость земли ниже и, вероятно, более дешевое подключение к электричеству при более высоких затратах на оборудование и инжиниринг ввиду большей нагрузки, стоимость составит около 45 000 — 50 000 рублей за стойку», — указал он.

По данным iKS-Consulting на конец 2021 года, «Яндекс» занимал шестое место по выручке в рейтинге российских облачных провайдеров с долей 2,5%. Крупнейшими игроками рынка были «Ростелеком-ЦОД» (19%), SberCloud (14,7%) и МТС (9,9%).

«Под расширение объемов услуг необходимо своевременно наращивать вычислительную инфраструктуру, что «Яндекс» и делает. Компания растет быстрее облачного рынка, поэтому доля компании продолжит на нем увеличиваться», — заявил РБК консультант iKS-Consulting Станислав Мирин.

За пределами России у «Яндекса» есть дата-центр в общине Мянтсяля в Финляндии, предназначенный в основном для работы с зарубежными компаниями. Но после вторжения России в Украину местная энергетическая компания Imatar Energy Oy отключила его от электропитания, после чего «Яндексу» пришлось перевести дата-центр на резервный источник энергии — дизельный генератор, пишет РБК. Источник издания рассказал, что компании все-таки удалось «успешно» решить проблему с финским ЦОДом, зарегистрировав новое юрлицо и восстановив доступ к электричеству. Однако он не уточнил, с кем именно из энергетических компаний удалось заключить договор.

22 сентября финское издание Helsingin Sanomat сообщило, что акции «Яндекса» в Финляндии были арестованы из-за санкций ЕС в отношении основателя компании Аркадия Воложа. Помимо дата-центра, компания развивает в стране сервис такси под брендом Yango. В пресс-службе «Яндекса» сообщение издания комментировать отказались.

23 сентября 2022 газета Financial Times со ссылкой на европейских чиновников отметила, что новые санкции ЕС против России могут включать ограничение цен на нефть и сферу информационных технологий и кибербезопасности. Восьмой пакет санкций еще не был официально анонсирован, однако официальные источники сообщили газете, что новые санкции включают введение потолка цен на нефть, а также меры в области информационных технологий, кибербезопасности и программного обеспечения. Кроме того, ЕС расширит «черный список» новыми физлицами.