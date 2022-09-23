В украинских городах голосуют за присоединение к России

В неподконтрольных Украине регионах начался «референдум» о присоединении к РФ. Он продлится до 27 сентября. Однако так называемое волеизъявление в Донецкой, Луганской, Херсонской и Луганской областях Украины не признается мировым сообществом. МИД Турции также осудил проведение «референдумов». #trtнарусском #Украина #Донецк #Луганск #Херсон #Запорожье #референдум #новости