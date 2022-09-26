Директор компании-нефтетрейдера Vitol Рассел Харди заявил о готовности США поставлять Европе более 1 млн баррелей нефти ежедневно. Таким образом, поставки из США заменят нефть из России. Харди считает, что сырье из РФ должно будет найти себе применение где-то за пределами Великобритании, США и Евросоюза.

Кроме того, ожидается, что российская нефть будет поступать в Азию и на Ближний Восток, а очищенное топливо, произведенное в этих регионах, пойдет на Запад. «Вы можете видеть, что на Восток поступает топливо, которое иначе осталось бы в Европе, а топливо с Востока поставляется Западу, чтобы покрыть дефицит», — отметил Рассел Харди.

До вторжения России в Украину на Евросоюз (ЕС) приходилось свыше 60% экспорта российской нефти. В 2021 году ЕС получал из РФ 2,2 млн баррелей в сутки (барр./сут.) сырой нефти, а также 1,2 млн барр./сут. нефтепродуктов. В рамках санкций ЕС решил ввести на российскую нефть эмбарго, которое вступит в силу 5 декабря. ЕС также обсуждает потолок цен на российскую нефть. Минэнерго РФ исключило продажу нефти или газа по ограниченной цене, напоминает «Коммерсант».

Кроме того, в другой публикации «Коммерсанта» отмечается тенденция накапливания в России проблем со сбытом нефте- и газохимической продукции из-за закрытия европейских рынков и падения внутреннего потребления. Производители метанола вынуждены сокращать производство до минимума и за бесценок продавать продукцию в Китай, чтобы полностью не остановить заводы. Низкие цены на метанол держатся и в Европе. Эксперты считают, что в будущем есть предпосылки их роста, но планы по строительству заводов в России, вероятнее всего, будут отменены. Проблемы уже начались у «Томск Газпрома», «Щекиноазота», «Метафракса» и «Томета». Последний технологически связан с площадкой «Тольяттиазота», который в прошлом году вошел в состав «Уралхима».

«Томет» работает с загрузкой 30%, остальные предприятия частично остановлены, пишет издание. В России метанол производят девять компаний. Они планировали увеличить производство. Основные объемы экспорта из России шли в Европу, проблемы стали возникать уже в марте. Формально метанол не попал под санкции, но российские морские отгрузки были ограничены мощностями по перевалке. В Китае, куда компании стараются продать максимальные объемы по минимальной цене, тоже слабый спрос на метанол на фоне очередных локдаунов.

Сложная ситуация с профицитом на химическом рынке России сложилась не только с метанолом. Такая же проблема возникла в сфере сжиженных углеводородных газов. Текущие мощности будут оставаться на низких загрузках, пока не будут налажены новые маршруты экспорта и не вырастет потребление на рынках Азии.

Ранее эксперты Банка международных расчетов заявили, что отказ западных стран от покупки российской нефти из-за введенных против Москвы санкций может спровоцировать продовольственный кризис мирового масштаба.

26 июня цена декабрьских фьючерсов на нефть марки Brent снизилась на 1,43%, до $83,81 за баррель. Стоимость марки Brent опустилась ниже $84 впервые с 14 января. Цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки WTI снизилась на 1,36%, до $77,67 за баррель. На прошлой неделе котировки Brent упали до $85 за баррель, что стало минимумом с начала года. Цены на нефть начали снижаться на фоне усиления рисков рецессии на Западе и роста индекса доллара. Падение также затронуло и российский, и западный фондовые рынки.