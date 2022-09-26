Освобожденный британец Джон Хардинг рассказал о пытках в «ДНР»

Освобожденный из плена так называемой «ДНР» британец Джон Хардинг дал интервью Sky, где рассказал о пытках. 59-летний парамедик подписал контракт с ВСУ. В «ДНР» его обвинили в наемничестве. Вместе с ним в плену находились еще несколько иностранцев. Часть из них были приговорены судом к смертной казни. 21 сентября во время обмена между Украиной и Россией десять иностранных граждан освободили. #trtнарусском #ДНР #пыткипленных #ДжонХардинг #плен #трт #новости